Хабарі у Держприкордонслужбі: названа сума, від якої прикордонники відмовились у 2017 році
19:48, сьогодні 653 Читать новость на русском
У 2017 році українські прикордонники оформили повідомлень про пропозицію, обіцянку або надання хабаря співробітникам на загальну суму понад 1 мільйон гривень.
Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.
"У минулому році співробітники Держприкордонслужби оформили та направили до Нацполіції понад тисячу повідомлень для внесення до ЄРДР відомостей про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 369 КК України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі")", – мовиться у повідомленні.
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Загальна сума запропонованих прикордонникам хабарів становить понад 1 мільйон гривень.
Джерело: 24 Канал
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