Хабарі у Держприкордонслужбі: названа сума, від якої прикордонники відмовились у 2017 році

Працівники ДПСУ відмовилися у 2017 році від хабарів на мільйон гривень / Фото з вільних мереж

У 2017 році українські прикордонники оформили повідомлень про пропозицію, обіцянку або надання хабаря співробітникам на загальну суму понад 1 мільйон гривень.