Трагічний інцидент стався у селищі Печеніги

Відповідні дані повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Трагічний інцидент стався у селищі Печеніги.

До теми На Харківщині 2 дітей зазнали осколкових поранень через ворожі обстріли

За словами Синжгубова, через обстріли окупантів поранення отримала 3-місячна дитина. На жаль, маленька дитина залишилася без мами. Глава Харківської ОВА повідомив, що 35-річна мати дитини – загинула.

На Харківщині загинула одна людина та поранені діти

Олег Синєгубов повідомив, що минулої доби російські окупанти продовжили обстріли Харкова та Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів області.

Унаслідок обстрілів у селищі Жуковського одна цивільна людина отримала поранена. Також через обстріли у Харківській області пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, склади, сталися лісові пожежі.

Повідомляється, що у селі Малинівка через обстріли окупантів поранення отримали двоє дітей – хлопчик 11 та дівчина 17 років.

Окрім того, ще одна людина отримала поранення у селі Завгороднє. Загалом у Харківській області одна людина загинула, та ще 5 – поранені. За інформацією Синєгубова, серед поранених – 3 дітей.

Яка ситуація на фронті

Олег Синєгубов розповів, що на території Харківської області тривають бойові дії. За його словами, на Харківському напрямку ворог, як і раніше, сконцентрований на обороні.

На Ізюмщині збройні сили Росії намагаються встановити контроль над Богородичне та готують наступ на Слов'янськ.

Глава Харківської ОВА заявив, що наші захисники протидіють ворогу, завдаючи йому відчутних втрат. Він нагадав, що у районі Ізюма нашими військовими знищено черговий російський вертоліт Ка-52.

Водночас у розвідці міністерства оборони Великої Британії повідомили, що росіяни вперше за декілька тижнів трішки просунулися на Харківському напрямку.

В Офісі Президента також констатували, що ситуація на Харківщині – загострилася. У районі Козачої Лопані та Тернової тривають бої.

Це важливо – росіяни просуваються на Харківському напрямку: дивіться відео