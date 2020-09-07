У Херсоні порушник тягнув поліцейського на капоті пів кілометра – фото
Поліцейські проводили у Херсоні обшук у помешканні чоловіка через зберігання там наркотиків. Під час цієї процедури господар дому сів в автівку й почав тікати. Він наїхав на поліцейського та протяг його 500 метрів на капоті.
У Херсоні правоохоронці отримали повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень поліцейському при виконанні ним службових обов'язків, повідомляє пресслужба Нацполіції.
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Як постраждав поліцейський
Потерпілий – 24-річний оперуповноважений Корабельного відділення поліції. Він разом із колегами проводив санкціонований обшук у помешканні 48-річного чоловіка. Правоохоронці шукали там наркотики.
Під час обшуків власник помешкання раптово сів за кермо свого автомобіля та, тікаючи з двору, збив старшого лейтенанта поліції. Згодом зловмисник протягнув поліцейського на капоті пів кілометра.
Зловмисника затримали, він у СІЗО
Чоловік намагався втекти за межі області. Однак на 11-му кілометрі автотраси Херсон – Джанкой – Феодосія оперативники спіймали його та затримали.
Херсонцю повідомили про підозру за статтею про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Йому загрожує ув’язнення терміном до 5 років. Наразі зловмисник перебуває у СІЗО.
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У Херсоні порушник тягнув поліцейського на капоті пів кілометра / Фото Нацполіції
Зловмисника затримали, він перебуває у слідчому ізоляторі / Фото Нацполіції