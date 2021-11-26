Фура їхала на червоне світло 25 листопада. Про те, що водій був під наркотиками повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

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Не алкогольне, а наркотичне сп'яніння

Згідно з медичним висновком, водій вантажівки з напівпричепом перебував у стані наркотичного сп’яніння. Він був під впливом опіатів та канабіноїдів. Водій не перебував у стані алкогольного сп'яніння.

За словами речника прокуратури, слідчі змінили кваліфікацію справи. Тепер йому загрожує стаття "порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані наркотичного сп‘яніння, що спричинило смерть кількох потерпілих".

Чоловікові може загрожувати ув'язнення на термін від 7 до 12 років з позбавленням права кермувати на строк від 7 до 10 років. Речник прокуратури додав, що водію повідомлять про підозру найближчим часом.

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