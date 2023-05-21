Про деталі інциденту розповіли київські правоохоронці. Наразі вони проводять розслідування.

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Дитина випала з 5 поверху

Поліція Києва встановлює обставини, за яких з вікна випав 5-річний хлопчик. Внаслідок падіння дитина загинула. На місці події працювали слідчі, криміналісти та судово-медичний експерт.

Трагедія сталася 21 травня у Дніпровському районі столиці. Повідомлення про це надійшло до поліції Києва близько 16:00.

На місце прибули усі профільні служби. Правоохоронці з'ясували, що 5-річний хлопчик випав з вікна квартири на 5 поверсі. Поліцейські встановлюють усі обставини та причини трагедії,

– мовиться у повідомленні.



Хлопчик випав з вікна 5 поверху / Фото поліції Києва

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Підліток впав з вантажного вагона

Правоохоронці Київщини нещодавно також розповідали, що на Бориспільщині 16-річний підліток та його товариш влаштували собі смертельно небезпечні розваги.

Хлопці катались на вантажних вагонах. Після такого "екстриму" одного із хлопців з тяжкими травмами знайшли на коліях,

– мовиться у повідомленні.

Підліток потрапив до медичного закладу у важкому стані. Лікарі борються за його життя. Поліцейські закликали батьків пильнувати за дозвіллям підлітків та не допускати їхньої участі в розвагах, які можуть коштувати життя.