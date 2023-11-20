Цікаво, що наркотичні засоби у жінки виявили під час складання адміністративних матеріалів за порушення ПДР.

Дивіться також У Дніпровському районі Києва вибухнула граната: загинули військовий і жінка

Подробиці інциденту

Під час патрулювання Дарницького району наряд патрульних помітив іномарку, яка порушила правила під час руху. Правоохоронці подали сигнал для зупинки водійці автомобіля, однак вона лише пришвидшилася та намагалася втекти від поліції.

Під час переслідування на вулиці Харківське шосе втікачка не впоралась з керуванням і зіткнулась з огорожею місцевого стадіону.

Порушницею виявилася 42-річна місцева мешканка, яку правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності. Окрім того, при огляді авто поліцейські виявили в салоні сумку, всередині якої були поліетиленові пакети із речовинами схожими на марихуану, амфетамін та пігулки екстазі. Тож на місце викликали на місце слідчо-оперативну групу територіального підрозділу.

Яке покарання загрожує жінці

За фактом зберігання та перевезення наркотичних засобів і психотропних речовин без мети збуту поліцейську розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає:

штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

або виправні роботи на строк до двох років,

або арешт на строк до шести місяців,

або обмеження волі на строк до п’яти років.

Жінку затримали, а наркотичні речовини вилучили для проведення хімічної експертизи.

До слова, нещодавно поліція Києва випадково виявила жінку, яка ховала у шині своєї автівки аж 12 кілограмів заборонених речовин.