Интересно, что наркотические средства у женщины обнаружили при составлении административных материалов за нарушение ПДД.
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Подробности инцидента
Во время патрулирования Дарницкого района наряд патрульных заметил иномарку, нарушившую правила во время движения. Правоохранители подали сигнал для остановки водители автомобиля, однако она только ускорилась и пыталась скрыться от полиции.
Во время преследования на улице Харьковское шоссе беглец не справился с управлением и столкнулся с ограждением местного стадиона.
Нарушительницей оказалась 42-летняя местная жительница, которую правоохранители привлекли к административной ответственности. Кроме того, при осмотре авто полицейские обнаружили в салоне сумку, внутри которой были полиэтиленовые пакеты с веществами, похожими на марихуану, амфетамин и таблетки экстази. Поэтому на место вызвали следственно-оперативную группу территориального подразделения.
Какое наказание грозит женщине
По факту хранения и перевозки наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта полицейскую возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса.
Санкция статьи предусматривает:
- штраф от одной тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан,
- или исправительные работы сроком до двух лет,
- или арест сроком до шести месяцев,
- или ограничение свободы сроком до пяти лет.
Женщина была задержана, а наркотические вещества изъята для проведения химической экспертизы.
Кстати, недавно полиция Киева случайно обнаружила женщину, которая прятала в шине своего автомобиля 12 кг запрещенных веществ.