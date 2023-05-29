Сьогодні, 29 травня, столиця вдруге за добу зазнала атаки ворога. Кадри як діти бігли до укриттів розлетілись не лише в українському інфопросторі, його побачила й міжнародна спільнота. Українські інфлюенсери та політики поширювали його у своїх соцмережах. Відео поширив і президент.
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Українські діти. Кожного разу, коли лунає повітряна тривога. Ось такий вигляд має звичайний будній день. Дякую всім у світі, хто допомагає захищати людей і наших дітей від російського терору, від держави-терориста. Слава Україні!,
– підписав Володимир Зеленський відео.
До слова, сьогоднішня ракетна атака також не завадила молодій парі відсвяткувати весілля, але нареченим довелося це робити у бомбосховищі.
Головне про масовану атаку на Київ
- За 6 годин після нічної масованої атаки Росія знов завдала ракетного удару по Києву.
- Окупанти вдень атакували столицю "Калібрами" з Півночі Росії.
- Зафіксовано падіння уламків у різних районах міста: в Оболонському районі 3 випадки, по одному в Деснянському та Дніпровському.
- Окрім цього, уламки впали в Подільському районі столиці – сталося загоряння на даху двоповерхової будівлі, пожежу локалізували. Медики госпіталізували одного пораненого.
- На Київщині внаслідок атаки окупантів пошкоджено господарський будинок.