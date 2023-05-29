Сьогодні, 29 травня, столиця вдруге за добу зазнала атаки ворога. Кадри як діти бігли до укриттів розлетілись не лише в українському інфопросторі, його побачила й міжнародна спільнота. Українські інфлюенсери та політики поширювали його у своїх соцмережах. Відео поширив і президент.

Дивіться також Знайшли за годину: у Києві затримали молодиків, які знімали роботу ППО

Українські діти. Кожного разу, коли лунає повітряна тривога. Ось такий вигляд має звичайний будній день. Дякую всім у світі, хто допомагає захищати людей і наших дітей від російського терору, від держави-терориста. Слава Україні!,

– підписав Володимир Зеленський відео.

Glory to all our warriors who defend the Ukrainian sky! Thank you to everyone in the world who helps protect people and our children from Russian terror! https://t.co/4bNOdv5T4v — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 29, 2023

До слова, сьогоднішня ракетна атака також не завадила молодій парі відсвяткувати весілля, але нареченим довелося це робити у бомбосховищі.

Зверніть увагу! Під час денного обстрілу столиці у підземці перебувала понад 41 тисяча людей. Це була вже 16 атака росіян на столицю від початку травня. Ворог випустив 11 балістичних та крилатих ракет, проте сили ППО не допустили влучання жодної них.

Головне про масовану атаку на Київ