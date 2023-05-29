Сегодня, 29 мая, столица вторично за сутки подверглась атаке врага. Кадры как дети бежали к укрытиям разлетелись не только в украинском инфопространстве, его увидело и международное сообщество. Украинские инфлюэнсеры и политики распространяли его в своих соцсетях. Видео распространил и президент.

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Украинские дети. Каждый раз, когда раздается воздушная тревога. Вот такой вид обычный будний день. Благодарю всех в мире, кто помогает защищать людей и наших детей от российского террора, от государства-террориста. Слава Украине!,

– подписал Владимир Зеленский видео.

Glory to all our warriors who defend the Ukrainian sky! Thank you to everyone in the world who helps protect people and our children from Russian terror! https://t.co/4bNOdv5T4v — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 29, 2023

К слову, сегодняшняя ракетная атака также не помешала молодой паре отпраздновать свадьбу, но женихам пришлось это делать в бомбоубежище.

Обратите внимание! Во время дневного обстрела столицы в подземке находились более 41 тысячи человек. Это была уже 16-я атака россиян на столицу с начала мая. Враг выпустил 11 баллистических и крылатых ракет, однако силы ПВО не допустили попадания ни одной из них.

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