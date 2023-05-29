Сегодня, 29 мая, столица вторично за сутки подверглась атаке врага. Кадры как дети бежали к укрытиям разлетелись не только в украинском инфопространстве, его увидело и международное сообщество. Украинские инфлюэнсеры и политики распространяли его в своих соцсетях. Видео распространил и президент.
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Украинские дети. Каждый раз, когда раздается воздушная тревога. Вот такой вид обычный будний день. Благодарю всех в мире, кто помогает защищать людей и наших детей от российского террора, от государства-террориста. Слава Украине!,
– подписал Владимир Зеленский видео.
К слову, сегодняшняя ракетная атака также не помешала молодой паре отпраздновать свадьбу, но женихам пришлось это делать в бомбоубежище.
Главное о массированной атаке на Киев
- Через 6 часов после ночной массированной атаки Россия вновь нанесла ракетный удар по Киеву.
- оккупанты днем атаковали столицу "Калибрамы" с Севера России.
- Зафиксировано падение обломков в разных районах города: в Оболонском районе 3 случая, по одному в Деснянском и Днепровском.
- Кроме того, обломки упали в Подольском районе столицы – произошло возгорание на крыше двухэтажного здания, пожар локализовали. Медики госпитализировали одного раненого.
- На Киевщине в результате атаки окупантов поврежден хозяйственный дом.