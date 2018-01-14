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Конфлікт на Донбасі чи не єдиний у світі, де ООН не бере жодної участі, – Безсмертний

01:19, сьогодні 662 Читать новость на русском
Миротворці ООН
Миротворці ООН

Війна на Донбасі має чимало юридичних проблем, з якими доведеться зіштовхнутися Україні. І їх слід вирішити якнайшвидше, щоб згодом мати можливість довести свою правоту.

Таку думку висловив Роман Безсмертний, коментуючи на телеканалі Zik нинішні події на Донбасі. Він зазначив, що Україні потрібно виконувати усі чинні закони, зокрема, закон про оборону та закон про правовий режим воєнного стану.

"Тому що у мене зараз виникає така думка, що в когось із українських політичних керівників є таке переконання, що люди, які ухвалювали ці закони, були мало не ідіоти. Тож давайте виконаємо закон, а якщо потрібно коригувати, давайте будемо це робити. І це означає, що ми повернемося у своє правове поле, зрозуміємо, що нам треба робити далі та ввійдемо у міжнародне. Тоді буде зрозумілим статус військовополонених, умови забезпечення, статус мирного населення на території, де ведуться бойові дії. Тобто, стане зрозуміло, хто відповідатиме за все це", – заявив Роман Безсмертний.

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Бо сьогодні, як зауважив Безсмертний, коли людина в Донецьку пред’являє претензії київській владі, що вона не має що їсти та пити, то вона права, адже це – АТО.

"І насправді. Українська держава сьогодні юридично несе відповідальність за соціальні умови та статус цих людей. Не Росія. От мине час, юридично все це буде витягнуто і показано. А при такій чіткій відповіді на питання стане зрозуміло, хто в якій позиції: Україна – жертва, Росія – агресор. Далі це включить відповідні міжнародні документи. Також це дасть можливість зрозуміти, як ми діємо по Криму та Донбасу", – акцентував Безсмертний.

Наступний крок, за словами дипломати, роль та місце ООН у війні на Донбасі.

Але в чому парадоксальність ситуації? Це чи не єдиний конфлікт у світі в післявоєнний період, де ООН взагалі ніякої участі не бере. Та ООН, суть якої було не допустити війни, вона сьогодні дивиться, як два учасники, два фундатори ООН воюють! Більше того, увесь рік Україна в Раді Безпеки як непостій член, але Росія – постійний, рік йде війна, а ООН дивиться на все це і не має навіть програми щодо енергоресурсів, щодо військовополонених, бо їх же там немає! Чому до нас так ставляться?
– запитує Роман Безсмертний.

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Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі ООН
Джерело: 24 Канал
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