Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 4 січня, в Україні зареєстрували 4 571 хворого на COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 366 людей з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність захворювання.
На жаль, від коронавірусу за добу померли 273 мешканці країни. Натомість одужали 8 439 пацієнтів.
Днем раніше Нові схеми вакцинації, бустерна доза в Україні: новини про коронавірус 4 січня
Впродовж минулої доби в країні провели 65 768 тестів на коронавірус різними методами. Зокрема методом ПЛР – 30 291, методом ІФА – 3 773, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 704.
Статистика коронавірусу в областях: добовий показник
- Київ – 1 344;
- Вінницька область – 156;
- Волинська область – 25;
- Дніпропетровська область – 169;
- Донецька область – 126;
- Житомирська область – 71;
- Закарпатська область – 148;
- Запорізька область – 148;
- Івано-Франківська область – 130;
- Київська область – 199;
- Кіровоградська область – 49;
- Луганська область – 103;
- Львівська область – 210;
- Миколаївська область – 102;
- Одеська область – 209;
- Полтавська область – 273;
- Рівненська область – 104;
- Сумська область – 129;
- Тернопільська область – 85;
- Харківська область – 178;
- Херсонська область – 111;
- Хмельницька область – 169;
- Черкаська область – 157;
- Чернівецька область – 85;
- Чернігівська область – 91.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу
Статистика вакцинація проти COVID-19 в Україні
Джерело: МОЗ
Сценарії COVID-19 в Україні у 2022 році
Джерело: РБК-Україна
Аналітики Українського центру охорони здоров'я (UHC) на чолі з Павлом Ковтонюком прогнозують, що влітку захворюваність в Україні піде на спад. Але восени нас може накрити нова хвиля захворюваності, яка буде розвиватися за одним з трьох сценаріїв:
- Перший – адаптація: з часом вірус адаптується до свого носія. Який би штам не домінував восени, його пристосування до "господаря" призведе до більшої кількості заражень, легкого перебігу хвороби і спаду летальності.
- Другий – стагнація: адаптації вірусу не відбудеться, але і більш небезпечних штамів не з'явиться. В такому випадку нова хвиля захворюваності буде схожа на осінню хвилю 2021 року. Але рівень вакцинації серед населення буде вищим, що допоможе трохи знизити госпіталізацію і смертність.
- Третій – загострення: поява більш заразного, агресивного і летального штаму.
Чи закінчиться пандемія цьогорічПавло Ковтонюк вважає, що пандемія COVID-19 у 2022 році не закінчиться. Так, вірус з часом стане ендемічним, тобто стане звичним для людства, до прикладу як грип. "Але для більшості країн світу це відбудеться не у 2022 році".
Новини про коронавірус у світі 5 січня
Поширення COVID-19 у світі
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на ранок 5 січня у світі виявили понад 295 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,45 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Німеччина.
У США вчителька без дозволу батьків вакцинувала школяра
Джерело: The New York Times
Американська викладачка самовільно зробила щеплення від коронавірусу 17-річному школяреві. Педагогиня вакцинувала підлітка у себе вдома і без дозволу його батьків. За такі дії її чекає суд у кримінальних справах.
Зазначимо, що вчителька не уповноважена вводити вакцини. Тож, звідки вона взяла препарат для уколу – поки невідомо. Як і те, що підліток робив у домі викладачки.
Дослідження про коронавірус
Вакцинація вагітних проти коронавірусу: нові дані про безпечність
Джерело: MedicalXpress
Нове дослідження, яке розглядало понад 40 000 вагітних, додає нові докази, що підтверджують безпеку вакцинації проти COVID-19 під час вагітності.
- Триместр, коли була зроблена вакцинація, і кількість отриманих доз вакцини проти COVID-19 також не були пов’язані з підвищеним ризиком передчасних пологів.
- Передчасні пологи (при яких діти народжуються раніше 37 тижнів) і SGA (при яких діти народжуються меншими за норму для гестаційного віку) були пов’язані з високим ризиком дитячої смерті та інвалідності.