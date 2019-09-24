Кривава епоха: до яких злочинів причетна римська мафія Banda della Magliana

На початку 80-х років 20 століття італійські карабінери знайшли склад зброї із боєприпасами у будівлі Міністерства охорони здоров'я: гранати, пістолети, гвинтівки, набої різноманітного калібру і дробовики. У той момент ще ніхто не здогадувався, що знахідка пов'язана із мафією.

Згодом балістична експертиза показала, що цю зброю використовували щонайменше у п'яти гучних убивствах. Кулі засвітилися під час терактів у "кривавих італійських 70-х". А ще експерти визначили – більшою частиною цього арсеналу володіє римська мафія – Banda della Magliana.

Читайте також: Звірська банда La Eme – тюремне угрупування в Мексиці, де вчать убивати на місці

Замість того, щоб тримати такі склади зброї у себе вдома, вони здогадалися запхнути це все в урядову будівлю. Як це провернули – ніхто не знає, але сам факт знахідки допоміг встановити причетність мафії до багатьох нерозкритих справ.

Банда отримала свою назву через територію, у якій заснувалася. Маґліяна – це невеличкий міський район у Римі, де в середині 20 століття можна було легко заснувати свою справу: як легальну, так і кримінальну. Там майже не було туристів, самі лише робітники і тодішні бізнесмени.



Де розташований район Маґліяна у Римі

Все це, звичайно, було на контролі вже існуючих вуличних банд або мафії. Район Маґліяна був свого роду "золотою жилкою" для нелегального бізнесу.

Як виникла Banda della Magliana

У 70-х в Маґліяні з'явився персонаж на ім'я Франко Джузеппуччі. Звичайний вуличний бандит, який усе своє життя трудився поза законним полем.



Франко Джузеппуччі

Особливо він не вирізнявся: заробляв на ставках, азартних іграх і відмиванні грошей. Останній вид діяльності приносив найбільше прибутку. На початку 70-х він входив до однієї із місцевих римських баттерій.

Баттерія: що цеСвоєрідна структура, яка складаєтся із одного, двох або трьох членів. Вони об'єднуються для здійснення кримінальної діяльності. Фактично – це як маленька компанія, але у незаконному бізнесі.

Попри невеликі масштаби у 70-х Джузеппуччі активно працював на власне ім'я. Завдяки відмиванню грошей Франко швидко налагодив стосунки із двома італійськими монстрами – "Коза Ностра" і "Каморра".

Мафіозі активно інвестували у все що могло приносити дохід: від місцевих магазинів із сувенірами до ресторанів і готелів. У 70-ті мафіозна діяльність в Італії досягла свого піку. Епоха ж, яка охоплює більший часовий проміжок, увійде в історію Апенінського півострова як "свинцева".

"Свинцеві" 70-ті в Італії: що відомо Період кінця 60-х та початку 80-х, який супроводжувався терором, насильством і замовними убивствами. Інколи події цього часу називають "громадянською війною низької активності". Саме в цей період італійці зіткнулися зі страшними масовими убивствами, такими як теракт у Болоньї.

Заснування Banda della Magliana припало на 1975 рік і було справою випадку. Річ у тім, що Франко Джузеппуччі віз на замовлення повний автомобіль зброї. Зайшовши до ресторану, щоб узяти поїсти, забув закрити машину, залишивши у ній ключі.

Довго авто не простояло, її викрав бандит із іншого дрібного вуличного угрупування – Мауріціо Аббатіно. Джузеппуччі не витрачав часу і негайно кинувся на пошуки автомобіля. Йому вдалося відшукати і зброю і машину того ж дня.



Мауріціо Аббатіно

Саме тоді Дзузеппучі та його колега Енріке Де Педіс познайомилися з Аббатіно й вирішили створити власне угрупування. Одразу ж домовилися про тісну співпрацю і зобов'язання. Людей у власні ряди набирали зі своїх колишніх банд.

Розширитися вдалося досить швидко, враховуючи, що кожен мав зв'язки практично по всьому Риму. А от заробляли у Маґліяні всі порівну. Зібрані гроші ділили між всіма членами банди. Найбільше кидали у спільну касу: кошти йшли на купівлю наркотиків, зброї і хабарі.

Цікаво! Banda della Magliana – це єдина італійська мафія, яка не має ієрархічної структури управління і посад. Усі члени угрупування рівні між собою, тому кожен учасник був незалежним і мав право створювати філії Banda della Magliana де завгодно.

По-факту, не було і єдиного лідера, але формально цю посаду зайняв Франко Джузеппуччі. Його поставили головним тільки тому, що він найактивніше пропонував варіанти розширення і заробітку банди.

Викрадення герцога Ґраціолі

Один із таких способів Франко провернув у 1977 році. Мафіозі викрали герцога Массімілано Ґраціолі, вимагаючи шалені гроші за його життя. Перша ставка була 10 мільярдів тодішніх італійських лір (11 мільйонів доларів). Звичайно ж, таких грошей ніхто не дав.



Фото Массімілано Ґраціолі, надіслане родині для отримання викупу

Тоді вони сторгувалися за півтора міяльрда (це майже 2 мільйони доларів), але герцога не віддали. Мафіозі забрали готівку, а родичам і друзям дали лише координати поховання заручника.

Замість того, аби витратити гроші на свої потреби, Франко Джузеппуччі інвестував отримані кошти на розвиток Banda della Magliana у Римі. Він уклав контракти із іншими мафіозі, закуповував товар і кинув зусилля на укріплення своїх позицій.

Зверніть увагу! Найжорстокіші байкери США – страшна правда про банду Pagans MC

Викрадення герцога і отримані кошти стали початком стрімкого росту і розвитку мафії. Здобувши авторитет Джузеппуччі вирішив стати тим, на кого колись працював. Якщо раніше він відмивав гроші для багатих мафіозі, то тепер уже сам контролював цілі магазини, які займалися відмиванням.

Про угоду з урядом та початок кримінального свавілля

У 1978 році в Італії зник депутат Християнсько-демократичної партії і за сумісництвом колишній прем'єр Альдо Моро. Викрадачі – підпільна ліворадикальна організація "Червоні бригади". Спочатку вони розстріляли охоронців Моро, а потім викрали і його.



Колишній італійський прем'єр Альдо Моро

Для Banda della Magliana ця справа стала початком кримінального свавілля. Адже уряд у намаганнях знайти експрем'єра звернувся за допомогою до мафіозі. В обмін на допомогу уряд Риму пообіцяв скоротити тюремі ув'язнення або спростити вироки і покарання для членів банди, які перебували в італійських тюрмах.

Джузеппуччі швидко погодився і ще швидше знайшов ув'язненого прем'єра. Але, як виявилося, державі він був абсолютно не потрібний, тому мафозі отримали наказ не визволяти його. Як наслідок, Альдо Моро убили, а от обіцяні привілегії для Banda della Magliana залишилися.

Роком пізніше вся Італія заговорила про Карміна Пекореллі – журналіста, якого знайшли із чотирма дірками від куль у римському районі Праті.



Убитий журналіст Кармін Пекореллі

Причина убивства – його діяльність: Пекореллі писав про викрадення прем'єра і про людей, які організували ці викрадення.

Про масове вбивство в Болоньї

На поодиноких (можливо й замовних) убивствах діяльність мафіозі із Маґліяни не закінчилася. У 1980 році вони проявили себе набагато масштабніше й організували найбільший терористичний акт, здійснений в Італії після закінчення Другої світової війни.

Що відомо про теракт? Зранку 2 серпня 1980 року в залі очікування місцевого вокзалу зібрався натовп людей, вони чекали на потяг. О 10:25 пролунав потужний вибух, який забрав 85 життів, ще 200 осіб отримали поранення. Цей теракт влаштували одразу три організації: "Революційні осередки", "Червоні бригади" і Banda della Magliana. Достеменні причини – досі не з'ясовані.

На вокзалі не було ні політиків, ні поліцейських, ні високопосадовців. Постраждало лише звичайне мирне населення. В ході реконструкції вокзалу в пам'ять про жертв залишили дірку від вибуху у стіні та годинник, який досі показує точний час теракту.

Убивства для Banda della Magliana – прямий інструмент спілкування із людьми. Це спосіб показати суспільству, хто "король" на території,

– зазначив Джанкарло Де Каталодо, письменник.

Загалом за весь час існування мафії під керівництвом Франко Джузеппуччі угрупування із малої баттерії переросло у потужний кримінальний синдикат, який мав зв'язки у всіх прошарках римського суспільства.

Про загибель Франко Джузеппуччі

За вседовзволенність та криваве свавілля Джузеппуччі довелось розплатитися досить швидко. За місяць після теракту у Болоньї куля наздогнала неформального лідера банди.

Джузеппуччі зміг довести автомобіль до лікарні, але врятувати його не вдалося. 13 вересня 1980 року він помер у медиків на руках. Після смерті Франко став легендою римського криміналу. Нерідко його називали "восьмим королем Риму".

Цікаво! Політики захищали, народ захоплювався: вражаючі факти про наркобаронів Ямайки

"Вбивство Джузеппуччі трохи послабило банду. Попри те, що Banda della Magliana була потужною організацією, яка мала вплив у Римі і за його межами, втрата такого лідера як Джузеппуччі вдарила по авторитету мафії", – розповів Джанкарло Де Каталодо.

Яка доля спіткала Banda della Magliana після загибелі Джузеппуччі – дивіться у програмі.