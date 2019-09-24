Кровавая эпоха: к каким преступлениям причастна римская мафия Banda della Magliana

В начале 80-х годов 20 века итальянские карабинеры нашли склад оружия с боеприпасами в здании Министерства здравоохранения: гранаты, пистолеты, винтовки, патроны различного калибра и дробовики. В тот момент еще никто не догадывался, что находка связана с мафией.

Позже баллистическая экспертиза показала, что это оружие использовали минимум в пяти громких убийствах. Пули засветились во время терактов в "кровавых итальянских 70-х". А еще эксперты определили – большей частью этого арсенала обладает римская мафия – Banda della Magliana.

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Вместо того, чтобы держать такие склады оружия у себя дома, они догадались запихнуть это все в правительственное здание. Как это провернули – никто не знает, но сам факт находки помог установить причастность мафии к многим нераскрытым делам.

Банда получила свое название за территорию, в которой образовалась. Маглиана – это небольшой городской район в Риме, где в середине 20 века можно было легко основать свое дело: как легальнуое, так и уголовное. Там почти не было туристов, одни лишь рабочие и тогдашние бизнесмены.



Где расположен район Маглиана в Риме

Все это, конечно, было на контроле уже существующих уличных банд или мафии. Район Маглиана был своего рода "золотой жилкой" для нелегального бизнеса.

Как возникла Banda della Magliana

В 70-х в Маглиане появился персонаж по имени Франко Джузеппуччи. Обычный уличный бандит, который всю свою жизнь трудился вне законного поля.



Франко Джузеппуччи

Особенно он не выделялся: зарабатывал на ставках, азартных играх и отмывании денег. Последний вид деятельности приносил больше всего прибыли. В начале 70-х он входил в одну из местных римских баттерий.

Баттерия: что это

Своеобразная структура, которая складывается из одного, двух или трех членов. Они объединяются для осуществления уголовной деятельности. Фактически – это как маленькая компания, но в незаконном бизнесе.

Несмотря на небольшие масштабы в 70-х Джузеппуччи активно работал на собственное имя. Благодаря отмыванию денег Франко быстро наладил отношения с двумя итальянскими монстрами – "Коза Ностра" и "Каморра".

Мафиози активно инвестировали во все, что могло приносить доход: от местных магазинов с сувенирами до ресторанов и отелей. В 70-е мафиозная деятельность в Италии достигла своего пика. Эпоха же, которая охватывает больший временной промежуток, войдет в историю Апеннинского полуострова как "свинцовая".

"Свинцовые" 70-е в Италии: что известно

Период конца 60-х и начале 80-х, который сопровождался террором, насилием и заказными убийствами. Иногда события этого времени называют "гражданской войной низкой активности". Именно в этот период итальянцы столкнулись со страшными массовыми убийствами, такими как теракт в Болонье.

Основание Banda della Magliana пришлось на 1975 год и было делом случая. Дело в том, что Франко Джузеппуччи вез на заказ полный автомобиль оружия. Зайдя в ресторан, чтобы взять поесть, забыл закрыть машину, оставив в ней ключи.

Долго авто не простояло, его похитил бандит из другой мелкой уличной группировки - Маурицио Аббатино. Джузеппуччи не тратил времени и немедленно бросился на поиски автомобиля. Ему удалось отыскать и оружие, и машину в тот же день.



Маурицио Аббатино

Именно тогда Дзузеппучи и его коллега Энрике Де Педис познакомились с Аббатино и решили создать собственную группировку. Сразу же договорились о тесном сотрудничестве и обязательствах. Людей в свои ряды набирали из своих бывших банд.

Расшириться удалось довольно быстро, учитывая, что каждый имел связи практически по всему Риму. А вот зарабатывали в Маглиане все поровну. Собранные деньги делили между всеми членами банды. Больше всего бросали в общую кассу: денежные средства шли на покупку наркотиков, оружия и взятки.

Интересно! Banda della Magliana – это единственная итальянская мафия, которая не имеет иерархической структуры управления и должностей. Все члены группировки равны между собой, поэтому каждый участник был независимым и имел право создавать филиалы Banda della Magliana где угодно.

По-факту, не было и единого лидера, но формально эту должность занял Франко Джузеппуччи. Его поставили главным только потому, что он активно предлагал варианты расширения и заработка банды.

Похищение герцога Грациоли

Один из таких способов Франко провернул в 1977 году. Мафиози похитили герцога Массимилано Грациоли, требуя бешеные деньги за его жизнь. Первая ставка была 10 миллиардов тогдашних итальянских лир (11 миллионов долларов). Конечно же, таких денег никто не дал.



Фото Массимилано Грациоли, присланное семье для получения выкупа

Тогда они сторговались за полтора миллиарда (это почти 2 миллиона долларов), но герцога не отдали. Мафиози забрали наличные, а родственникам и друзьям дали только координаты захоронения заложника.

Вместо того, чтобы потратить деньги на свои нужды, Франко Джузеппуччіи инвестировал полученные средства на развитие Banda della Magliana в Риме. Он заключил контракты с другими мафиози, закупал товар и бросил усилия на укрепление своих позиций.

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Похищения герцога и полученные средства стали началом стремительного роста и развития мафии. Получив авторитет, Джузеппуччи решил стать тем, на кого когда-то работал. Если раньше он отмывал деньги для богатых мафиози, то теперь уже сам контролировал целые магазины, которые занимались отмыванием.

О соглашении с правительством и начале уголовного произвола

В 1978 году в Италии исчез депутат Христианско-демократической партии и по совместительству бывший премьер Альдо Моро. Похитители – подпольная леворадикальная организация "Красные бригады". Сначала они расстреляли охранников Моро, а затем похитили и его.



Бывший итальянский премьер Альдо Моро

Для Banda della Magliana это дело стало началом криминального беспредела. Ведь правительство в попытках найти экс-премьера обратилось за помощью к мафиози. В обмен на помощь правительство Рима пообещало сократить тюремные заключения или упростить приговоры и наказание для членов банды, находившихся в итальянских тюрьмах.

Джузеппуччи быстро согласился и еще быстрее нашел заключенного премьера. Но, как оказалось, государству он был совершенно не нужен, поэтому мафози получили приказ не освобождать его. Как следствие, Альдо Моро убили, а вот обещанные привилегии для Banda della Magliana остались.

Годом позже вся Италия заговорила о Кармине Пекорелли – журналисте, которого нашли с четырьмя дырками от пуль в римском районе Прати.



Убитий журналист Кармин Пекорелли

Причина убийства – его деятельность: Пекорелли писал о похищении премьера и о людях, которые организовали эти похищения.

О массовом убийстве в Болонье

На единичных (возможно и заказных) убийствах деятельность мафиози из Маглианы не закончилась. В 1980 году они проявили себя намного масштабнее и организовали крупнейший террористический акт, осуществленный в Италии после окончания Второй мировой войны.

Что известно о теракте?

Утром 2 августа 1980 года в зале ожидания местного вокзала собралась толпа людей, они ждали поезд. В 10:25 прогремел мощный взрыв, который унес 85 жизней, еще 200 человек получили ранения. Этот теракт устроили сразу три организации: "Революционные ячейки", "Красные бригады" и Banda della Magliana. Истинные причины – до сих пор не выяснены.

На вокзале не было ни политиков, ни полицейских, ни чиновников. Пострадало только обычное мирное население. В ходе реконструкции вокзала в память о жертвах оставили дыру от взрыва в стене и часы, которые до сих пор показывает точное время теракта.

Убийства для Banda della Magliana – прямой инструмент общения с людьми. Это способ показать обществу, кто "король" на территории,

- отметил Джанкарло Де Каталодо, писатель.

В целом за все время существования мафии под руководством Франко Джузеппуччи группировка из малой баттери переросла в мощный криминальный синдикат, который имел связи во всех слоях римского общества.

О гибели Франко Джузеппуччи

За вседовзволенность и кровавый беспредел Джузеппуччи пришлось расплатиться довольно быстро. Через месяц после теракта в Болонье пуля настигла неформального лидера банды.

Джузеппуччи смог довести автомобиль до больницы, но спасти его не удалось. 13 сентября 1980 года он умер у медиков на руках. После смерти Франко стал легендой римского криминала. Нередко его называли "восьмым королем Рима".

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"Убийство Джузеппуччи немного ослабило банду. Несмотря на то, что Banda della Magliana была мощной организацией, которая имела влияние в Риме и за его пределами, потеря такого лидера как Джузеппуччи ударила по авторитету мафии", – рассказал Джанкарло де Каталодо.

Какая судьба постигла Banda della Magliana после гибели Джузеппуччи – смотрите в программе.