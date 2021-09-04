Спасатели рассказали, что информацию о пожаре получили ориентировочно в 18:18 4 сентября. Возгорание произошло в Дарницком районе на улице Ларисы Руденко.

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Спасатели вытащили ребенка из заблокированного лифта

Возгорание началось в помещении бизнес-центра "Колизей" на 8 этаже. Пожар возник в фитнес-центре и распространился на кровлю площадью 100 квадратных метров.

В ходе проведения разведки между 7 и 8 этажами из лифтовой кабины спасена девушка 2005 года рождения,

– рассказали в ГСЧС.

К счастью, ребенок не пострадал. Спасатели сообщили, что в результате пожара нет пострадавших или жертв.

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К тушению привлекли 40 работников и 9 единиц техники ГСЧС. Ориентировочно в 19:22 пожар в сауне фитнес-центра и частично в кровле локализовали.

В 19:30 – работники ГСЧС ликвидировали возгорание.

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