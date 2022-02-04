Найголовніші новини Києва за тиждень 31 січня – 4 лютого:

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Стрілянина у центрі столиці

2 лютого активісти різних громадських організацій вдруге прийшли до обмінного пункту на вулиці Володимирській. За їх даними, в обміннику проводять операції з криптовалютою, за допомогою яких фінансують проросійських терористів на Донбасі. Активістів зустріли озброєні охоронці, то ж конфлікт не обійшовся без стрілянини.

Поліцейські відреагували на інцидент вже після того, як пролунали постріли. За даними правоохоронців, на місці події затримали 14 людей. Не обійшлося й без постраждалих – двох чоловіків госпіталізували до лікарні з травмами, які вони отримали внаслідок бійки. При цьому друг одного з активістів Михайло Майман переконував, що ветеран АТО Олексій Середюк отримав вогнепальне поранення.

Заступник мера Києва Костянтин Усов вважає, що до конфлікту зі стріляниною на Володимирській вулиці у Києві причетні тітушки, що раніше хотіли зірвати конкурс на обрання перевізників у столиці. За його словами, вони й влаштували стрілянину.

У поліції інцидент розслідують як хуліганство.

Дивіться відео початку конфлікту на Володимирській вулиці у Києві:

На ВДНГ заради Президентського університету руйнують павільйон "Куражу"

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3 лютого на території Національного експоцентру України у Києві почали зносити 19-й павільйон, де багато років проводили благодійний фестиваль "Кураж". Демонтаж легендарного приміщення почався для того, щоб на його місці встановити корпус президентського університету.



Павільйон, де проводили "Кураж" / Фото Валентини Поліщук

Чи проводитимуть "Кураж" після знищення будівлі, наразі невідомо. Засновниця фестивалю стверджує, що переїзд у сусідні павільйони ВДНГ чи інші будівлі "не дадуть змогу наблизитися до того, що вже мала команда "Куражу".

За словами керівника ВДНГ Євгена Мушкіна, Олену Гудкову попереджували про зміни інфраструктури ВДНГ через облаштування кластера освіти однією з перших. Підприємиці пропонували переїзд до іншого приміщення – центрального павільйону №1.

Київ може потрапити до червоної зони карантину

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3 лютого очільник Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан розповів про ймовірні посилення карантинних норм у столиці. Статися це може протягом наступних двох тижнів.

За словами посадовця, показники захворюваності зростають з кожним днем, а при недотриманні обмежень статистичні показники розповсюдження штаму Омікрон можуть стрімко погіршитись. Рубан також наголосив, що погіршення епідеміологічної ситуації є прогнозованим. За оцінкою керівника Держпродспоживслужби, шанс уникнути потрапляння до червоної зони у столиці є лише завдяки дотриманню обмежень та високому рівню вакцинації.

Якщо ж у Києві посилять протиепідеміологічні заходи, стосуватимуться обмеження лише тих, хто не щепився від COVID-19.

Під Києвом іноземець зґвалтував 21-річну студентку



26-річного камерунця затримали / Фото поліції Києва

31 січня у поліції Києва розповіли про моторошний злочин, який стався у Софіївській Борщагівці. 21-річна студентка на ім'я Олександра стала жертвою нелегала з Камеруну. Напередодні зґвалтування дівчина відпочивала у нічному клубі зі своєю подругою, де вони познайомилися з іноземцями. Згодом подруга поїхала у квартиру зловмисника, а Олександра невдовзі відправилася туди ж, аби забрати знайому до гуртожитку.

Після вживання алкогольних напоїв камерунець накинувся на дівчину та 3 години ґвалтував її. Подруга потерпілої, за даними поліції, допомогти їй боялася. Згодом правоохоронці, які дізналися про інцидент, затримали нелюда.

Через кілька днів після зґвалтування у радикальних спільнотах виклали інформацію про постраждалу. Дівчину зацькували у соцмережах, звинувативши у "недоречній поведінці" та "провокуванні злочину".

Сексизм від Тищенка

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3 лютого у Київраді збиралися розглядати рішення щодо початку створення районних рад у столиці. Протидіяти цьому прибув нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко, який відзначився не зовсім зрозумілою промовою.

Під час свого виступу парламентар намагався довести місцевим депутатам, що місцеве самоврядування є важливим, але не в цьому випадку. Крім того, Тищенко розповідав про війну та відзначився сексистськими висловлюваннями. "Слуга народу" дорікнув одній з депутаток на те, що вона є "дівчинкою, яка посміхається під час війни".

Жодного успіху у приміщенні Київради Тищенко не досяг, оскільки більшістю голосів місцеві депутати все ж таки підтримали початок роботи над створенням районних рад.

Дивіться відео скандальної промови Тищенка у Київраді (з 2:00):