З 1 липня 2020 року на українців чекає багато змін у різних сферах життя. Наприклад, зросте прожитковий мінімум, а за ними – пенсія й аліменти. Кінотеатри відкриють свої двері для глядачів, а Європейський Союз, скоріш за все, кордони для українців. У Нацполіції запрацює підрозділ дізнання, який розслідуватиме справи "за гарячими слідами".

Усі зміни в житті українців, які відбудуться після 1 липня 2020 року, зібрав 24 канал. Почнемо із того, що вплине на більшість населення – рівень прожиткового мінімуму та основні соціальні виплати, які від нього залежать.

Важливо знати Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум: як зміняться суми з 1 липня

Прожитковий мінімум

З 1 липня в Україні зростає прожитковий мінімум. Через це виплати, які до нього прив'язані, зростуть. Це пенсії, допомога по безробіттю, допомога на дітей та аліменти. Пів року тому – 1 січня, в Україні підвищили прожитковий мінімум, запланувавши ще два підвищення: 1 липня та 1 грудня.

Відтак з 1 липня прожитковий мінімум зросте на 91 гривню до 2 118.

За категоріями прожитковий мінімум буде таким:

Для дітей віком до 6 років – 1 859 гривень;

гривень; Для дітей віком 6-18 років – 2 318 гривень;

гривень; Для працездатних осіб – 2 139 гривень;

гривень; Для осіб, які втратили працездатність – 1 712 гривень.

Зарплата

Попри те, що підвищують прожитковий мінімум, мінімальну зарплату підвищувати цьогоріч не збираються, а відтак у липні вона залишиться на рівні 4 723 гривні. Проте до прожиткового мінімуму прикріплена індексація зарплати. З 1 липня вона складе 2 197 гривень. Індексацію зарплати повинні проводити всі роботодавці незалежно від розміру зарплати працівника.



Мінімальну зарплатню не підвищать, але зросте її індексація / Фото 24 каналу

Мінімальний розмір пенсії

З 1 липня зросте мінімальна пенсія, оскільки вона прив’язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Відтак пенсіонери отримуватимуть як мінімум 1 712 гривень.

Водночас зростає надбавка на вислугу років. Жінкам, які працювали понад 30 років та чоловікам, що працювали понад 35 років за кожен додатковий рік платитимуть 17, 12 гривень щомісячної надбавки до пенсії. Це 1% від мінімальної пенсії.

Додамо, що у червні Рада підтримала підвищення соцвиплат. Одинокі пенсіонери за 80 у липні отримають додаткові 1 100 гривень і так буде щомісячно.

Мінімальний розмір аліментів

Мінімальний розмір аліментів не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму для відповідної категорії:

для дітей віком до 6 років — 929,50 гривень;

гривень; для дітей віком від 6 до 18 років — 1159 гривень.

Ціна на газ

За спожитий газ тариф впаде

"Нафтогаз" назвав нову ціну для формування тарифу на газ для населення у липні. Традиційно українці отримають дві окремі платіжки, але ціна в одній з них знизиться. Мовиться про вартість спожитого газу. У липні вартість становить 2,78 гривні за кубометр спожитого газу.

У червні українці заплатили за спожитий у травні газ за тарифом 2,94 гривні за кубометр. Таким чином у липневих платіжках тариф на 5,4% дешевший.

Детальний аналіз Підняття тарифу та зміна постачальника газу: що зміниться у липні