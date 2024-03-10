Пожежа спалахнула зранку 9 березня. Брайан Хамфрі, представник пожежної служби Лос-Анджелеса непокоїться, що вона могла виникнути внаслідок горіння хімікатів усередині будівлі.

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Сім пожежників постраждали

П'ятьох пожежників госпіталізували після того, як помітили незвичайне відчуття печіння на обличчі під час ліквідації пожежі.

Це були досвідчені пожежники, які відчули щось незвичайне,

– сказав представник пожежної служби Лос-Анджелеса.

За словами Хамфрі, жоден з пожежників, окрім печіння на обличчі, не має інших скарг. І у них немає проблем із диханням. До вечора вогнеборців вже виписали з лікарні й вони повернулися до роботи.

Згодом поранень зазнали ще двоє пожежників. На момент публікації їх оглядали медики і вони очікували на машини екстреної швидкої.

Люди, які повідомили про пожежу на промисловій смузі, сказали, що всередині будівлі можуть перебувати ще кілька людей. Однак пошукові собаки-рятувальники нікого не знайшли.

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Причину пожежі ще розслідують

Представник пожежної служби Лос-Анджелеса заявив, що є побоювання, що пожежники відреагували на хімікати усередині будівлі.

Причину пожежі поки що розслідують. Наразі незрозуміло, чи всередині вирощували канабіс в приміщенні. Інформації немає, адже ферма була нелегальною.