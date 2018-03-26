Льотчик Волошин вже намагався скоїти самогубство, – поліція

Очільник місцевого аеропорту Владислав Волошин, який покінчив із життям тиждень тому, ще у 2016 році намагався скоїти самогубство. За даними миколаївських правоохоронців, нібито він хотів застрелитися у себе вдома.

Тоді його зупинила дружина і товариші. Від психологічної допомоги тоді чоловік відмовився.

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Правоохоронці наразі розглядають шість версій трагедії: самогубство, пов'язане з професійною діяльністю; доведення до самогубства; суїцид через конфлікт під час служби; самогубство через сімейні проблеми; самогубство в стані душевного хвилювання та нещасний випадок.



Водночас, версію про необережне поводження зі зброєю поліцейські вважають найменш вірогідною. Поліція запевнила, що допитала голову Миколаївської ОДА Олексія Савченка, якого місцеві мешканці звинувачують у тиску на військового через "махінації" під час реконструкції будівлі аеропорту. І мовляв, після цього переконалися в його невинуватості.



"Савченко показав, що він мав з Волошином тільки робочі стосунки, що заключалися саме в наданні допомоги йому в отриманні технічних дозволів для отримання сертифікації аеропорту. Ніяких погроз, ніяких примусів у підписанні тих чи інших документів ніколи не було", – зазначив начальник Нацполіції в Миколаївській області Юрій Мороз.

До слова, у вівторок, 20 березня, під стінами Миколаївської облдержадміністрації мітингують близько сотні людей. Учасники мітингу вимагають відставки глави ОДА Олексія Савченка.