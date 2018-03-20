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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Загибель льотчика ЗСУ Волошина: поліція розглядає 5 версій

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Самогубство льотчика ЗСУ Владислава Волошина розслідує поліція
Самогубство льотчика ЗСУ Владислава Волошина розслідує поліція / Фото з вільних мереж

На сьогодні поліція Миколаївської області розглядає 5 версій загибелі льотчика ЗСУ, в. о. голови Миколаївського аеропорту Владислава Волошина.

Про це в коментарі "Громадському" розповів начальник миколаївської поліції Юрій Мороз.

"На цей момент розглядається 5 версій: конфлікт на роботі, сімейні негаразди, самогубство, скоєне під час проходження служби у ЗСУ, нещасний випадок при поводженні з вогнепальною зброєю та самогубство, скоєне в стані душевного хвилювання", – розповів Мороз

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Він додав, що у справі призначено вже 6 експертиз і допитані 5 осіб, серед яких і дружина Волошина.

Водночас начальник миколаївської поліції зазначив, що факт його колишньої роботи на посаді віце-президента з питань безпеки "Авант Банку" під керівництвом чинного голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка не вплине на об'єктивність розслідування.

Так. Працював з жовтня 2012 року по лютий 2013. Чи бачився із Савченком? Так, точно бачився. Але якщо у когось є сумніви по необ'єктивності чи упередженості в цьому слідстві, напевно треба дочекатися результатів та історії слідства і тоді якісь висновки робити,
– сказав Мороз.

Окрім того, на запитання, чи буде допитаний у справі смерті Волошина Савченко та інші працівники ОДА, голова поліції зазначив, що за необхідності допит відбудеться.

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"Як мені відомо, Савченка зараз немає в Миколаєві, він на лікуванні. За необхідності буде допитаний. Сьогодні ми запросили на допит його заступника (Валентина Гайдаржи)", – додав Мороз.

Нагадаємо, 18 березня у Миколаєві застрелився 29-річний легендарний льотчик АТО Владислав Волошин. А 19 було опубліковано листування Волошина з одним із його друзів, у якому мовиться про складні стосунки льотчика з головою Миколаївської ОДА Олексієм Савченком.

Хто такий Владислав Волошин? Військовий льотчик Повітряних сил ЗСУ з Луганська, майор запасу. Учасник бойових дій на сході України, здійснив 33 бойових вильоти. Нагороджений низкою орденів та відзнак. З грудня 2017 року був в. о. гендиректора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт". 18 березня 2018 року покінчив життя самогубством у себе вдома в Миколаєві пострілом з бойового пістолету.

Теги: Новини України Жертви Збройні Сили України Самогубство Новини Миколаєва Розслідування Поліція
Джерело: 24 Канал
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