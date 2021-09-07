Украинец погиб в вытрезвителе Вроцлава 30 июля. По информации польских СМИ, Никифоренко пытали полицейские при задержании.
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Обсудили смерть украинца
Андрей Садовый сообщает, что вместе с мэром Вроцлава обсудили много вопросов. Один из самых главных – трагическая смерть украинца Никифоренко. Яцек Сутрик сказал, что тоже хочет, чтобы виновных наказали.
Не могли, без сомнения, обойти смерть украинца Дмитрия Никифоренко. Мэр города подтвердил, что тоже требует справедливого расследования и наказания для виновных,
– пишет мэр Львова.
Гибель Дмитрия Никифоренко во Вроцлаве: что известно
- 30 июля в Польше погиб в вытрезвителе 25-летний украинец. Случилось это после задержания его полицией.
- В польских СМИ говорят, что правоохранители связали его ремнями и пытали в течение часа.
- Никифоренко стало настолько плохо, что в ситуацию вмешался врач. Однако реанимировать его не смогли.
- Впоследствии 4 полицейских отстранили, а еще двоих – уволили.
- Посольство Украины планировало отправить ноту МИД Польши. Расследование смерти постоянно контролируют украинские дипломатические органы.
- 5 сентября люди вышли на протест. Они требовали честного расследования, отставки главы местной полиции и наказания виновных.