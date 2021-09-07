Украинец погиб в вытрезвителе Вроцлава 30 июля. По информации польских СМИ, Никифоренко пытали полицейские при задержании.

К теме "Остановите убийц из полиции": в Польше требовали честно расследовать смерть украинца Никифоренко

Обсудили смерть украинца

Андрей Садовый сообщает, что вместе с мэром Вроцлава обсудили много вопросов. Один из самых главных – трагическая смерть украинца Никифоренко. Яцек Сутрик сказал, что тоже хочет, чтобы виновных наказали.

Не могли, без сомнения, обойти смерть украинца Дмитрия Никифоренко. Мэр города подтвердил, что тоже требует справедливого расследования и наказания для виновных,

– пишет мэр Львова.



Мэр Львова поговорил о смерти Никифоренко с мэром Вроцлава / Фото из фейсбука Андрей Садового Обратите внимание! 12 сентября во Вроцлаве состоится акция протеста " Стоп насилию! Государство должно охранять, а не убивать" из-за гибели Дмитрия Никифоренко. Активисты потребуют наказать виновных в смерти украинца, погибшего из-за жестоких действий полицейских. Президент города поддерживает украинскую общину в требовании справедливого расследования.

Гибель Дмитрия Никифоренко во Вроцлаве: что известно