Українець загинув у витверезнику Вроцлава 30 липня. За інформацією польських ЗМІ, Никифоренка катували поліцейські при затриманні.

До теми "Зупиніть вбивць з поліції": у Польщі вимагали чесно розслідувати смерть українця Никифоренка

Обговорили смерть українця

Андрій Садовий повідомляє, що разом із мером Вроцлава обговорили багато питань. Одне з найголовніших – трагічна смерть українця Никифоренка. Яцек Сутрик сказав, що теж хоче, аби винних покарали.

Не могли, без сумніву, оминути смерті українця Дмитра Никифоренка. Мер міста підтвердив, що також вимагає справедливого розслідування і покарання для винних,

– пише мер Львова.



Мер Львова поговорив про смерть Никифоренка з мером Вроцлава / Фото з фейсбуку Андрія Садового Зверніть увагу! 12 вересня у Вроцлаві відбудеться акція протесту "Стоп насиллю! Держава має охороняти, а не вбивати" через загибель Дмитра Никифоренка. Активісти вимагатимуть покарати винних у смерті українця, який загинув через жорстокі дії поліцейських. Президент міста підтримує українську громаду в їхніх вимогах щодо справедливого розслідування.

Загибель Дмитра Никифоренка у Вроцлаві: що відомо