Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини смерті загиблих.

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Школярка кинулася під колеса потяга

Правоохоронцям 22 лютого зателефонував машиніст пасажирського потяга сполученням "Чернівці – Львів". Чоловік розповів, що приблизно о 10:00 на колії кинулася дівчина. На жаль, вона отримала дуже важкі травми та померла на місці події. Трагічний інцидент трапився на залізничному переїзді на Сихові.

Наразі там працює слідчо-оперативна група Львівського райуправління поліції №2. Правоохоронці вже встановили особу загиблої. Нею виявилась 14-річна учениця однієї зі шкіл міста. Поліцейські встановлюють обставини загибелі дівчини та розв'язують питання правової кваліфікації події.

Важливо! Залізниця – це зона підвищеної небезпеки. Головною причиною загибелі людей є наїзд рухомого складу. Тож у поліції закликали усіх бути уважними та обережними, перебуваючи поблизу колій.

Потяг на смерть збив чоловіка

Приблизно о 6:00 21 лютого правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що у місті Самбір знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Його виявили на перегоні "Самбір – Сянки". На місці події працювала слідчо-оперативна група та інші співробітники Самбірського райвідділу поліції.

Правоохоронці встановили, що 37-річний місцевий мешканець загинув внаслідок наїзду електропотяга. Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 10 років у в'язниці.

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