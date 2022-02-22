Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все обстоятельства смерти погибших.
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Школьница бросилась под колеса поезда
Правоохранителям 22 февраля позвонил машинист пассажирского поезда сообщением "Черновцы – Львов". Мужчина рассказал, что примерно в 10:00 на пути бросилась девушка. К сожалению, она получила очень тяжелые травмы и умерла на месте происшествия. Трагический инцидент произошел на железнодорожном переезде на Сыхове.
Сейчас там работает следственно-оперативная группа Львовского райуправления полиции №2. Правоохранители уже установили личность погибшей. Ею оказалась 14-летняя ученица одной из школ города. Полицейские устанавливают обстоятельства гибели девушки и решают вопросы правовой квалификации происшествия.
Поезд насмерть сбил мужчину
Примерно в 6:00 21 февраля правоохранителям поступило сообщение о том, что в городе Самбор нашли тело мужчины без признаков жизни. Его обнаружили на перегоне "Самбор – Сянки". На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и другие сотрудники Самборского райотдела полиции.
Правоохранители установили, что 37-летний местный житель погиб в результате наезда электропоезда. Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта". Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 10 лет в тюрьме.
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Коротко о последних подобных случаях в Украине
- Недалеко от железнодорожной станции "Золочев" 1 февраля трагически погиб мужчина. Он шел по путям навстречу поезду сообщением "Киев – Чоп".
- Ночью 29 января в Пустомытах поезд смертельно травмировал двоих человек. 41-летняя женщина погибла на месте инцидента, а 52-летний мужчина – в больнице.
- Ночью 14 декабря на Ивано-Франковщине пассажирский поезд протаранил автомобиль ВАЗ. В результате аварии погибли 2 человека.
- В Одесской области, недалеко от станции Чубовка, электропоезд сбил юношу. 17-летний парень сидел на путях.
- В Богодуховском районе Харьковщины в прошлом году произошла еще одна трагедия на путях. Женщина попала там сразу под 2 поезда.
- На железнодорожном перегоне возле Мостыськ электропоезд сбил 66-летнего мужчину. В результате аварии он погиб на месте.