Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все обстоятельства смерти погибших.

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Школьница бросилась под колеса поезда

Правоохранителям 22 февраля позвонил машинист пассажирского поезда сообщением "Черновцы – Львов". Мужчина рассказал, что примерно в 10:00 на пути бросилась девушка. К сожалению, она получила очень тяжелые травмы и умерла на месте происшествия. Трагический инцидент произошел на железнодорожном переезде на Сыхове.

Сейчас там работает следственно-оперативная группа Львовского райуправления полиции №2. Правоохранители уже установили личность погибшей. Ею оказалась 14-летняя ученица одной из школ города. Полицейские устанавливают обстоятельства гибели девушки и решают вопросы правовой квалификации происшествия.

Важно! Железная дорога – это зона повышенной опасности. Главной причиной гибели людей является наезд подвижного состава. Поэтому в полиции призвали всех быть внимательными и осторожными, находясь вблизи путей.

Поезд насмерть сбил мужчину

Примерно в 6:00 21 февраля правоохранителям поступило сообщение о том, что в городе Самбор нашли тело мужчины без признаков жизни. Его обнаружили на перегоне "Самбор – Сянки". На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и другие сотрудники Самборского райотдела полиции.

Правоохранители установили, что 37-летний местный житель погиб в результате наезда электропоезда. Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта". Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 10 лет в тюрьме.

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