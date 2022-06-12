Лікарі повідомили, що це смертельна травма. Диво, що не були ушкоджені магістральні судини й хлопчик не загинув на місці.

Важливо У Сєвєродонецьку нацгвардієць з першого пострілу ПЗРК "Ігла" збив російський безпілотник

Відомо, що осколок потрапив у шию над правою ключицею, пройшов верхній отвір грудної клітини, через всю легеню і зупинився над діафрагмою в нижніх сегментах правої легені.

Добре, що відразу була надана допомога з тампування рани з дренажем. В такому стані він був евакуйований поїздом до нас. Операція була дуже складна, оскільки уражена вся легеня, яка просто перетворилася на гематому, але все пройшло успішно,

– розповів дитячий хірург Дмитро Грицак.

Як постраждав хлопчик

Мама 13-річного Святослава Олена Ричкова пригадала, що це сталося 9 травня. Тоді росіяни святкували день перемоги на Луганщині й в Лисичанську майже не припинялися обстріли. Мати із сином та чоловіком були у бабусі, але коли стало трішки тихіше, пішли додому в інший район.

"Це сталося просто біля нашого будинку, прилетіла ракета і вибух. Спочатку не зрозуміли, що відбулося, чоловік кинувся до сусіда, який постраждав, а я повернулася до Святика і бачу в нього на шиї вирвана рана і ллється кров. Я відразу притиснула те місце рукою і знала, що ні в якому разі не можна відпускати", – пригадала мама хлопчика.

Жінка додала, що сусіди допомогли дістатися до "швидкої", а звідти військові відвезли до Бахмута в госпіталь. Там лікарі сказали, що ситуація дуже складна й вони не зможуть зробити потрібну операцію.

Святослав провів у реанімації 10 днів, попри те, що операція пройшла успішно. Проте легеня тривалий час не запускалася, оскільки була в критичному стані, тому хлопчик був під апаратами. Після двох бронхоскопій дихання пацієнта відновилося і нещодавно його перевели у звичайну палату.

Що ще відомо про сімʼю

У сім’ї є троє синів, з них Святослав – найменший. Його 28-річний старший брат, який проживав у Боярці на Київщині, вважається безвісти зниклим. Востаннє він виходив на зв'язок 10 березня.

"Як повідомили військові, його документи знайшли, але серед вбитих і поранених не було. Його дружина зараз з маленькими дітками в Сумах. Проте найближчим часом планує виїхати до Польщі, щоб уберегти дітей від війни, яка вже стільки горя принесла родині. Ми сподіваємося, що зараз от Святик одужає і ми обов’язково знайдемо його брата", – розповіла мати.

Може бути цікаво – Окупанти готові підривати себе на гранаті, щоб втекти з війни: дивіться відео