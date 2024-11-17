Росія масовано атакує Україну: головне про ворожий терор 17 листопада

Росія 17 листопада масовано атакувала Україну. Від ночі російська армія тероризувала різні регіони дронами, а зранку – запустила різні типи ракет.

Сили ППО вже протягом кількох годин відбивають ворожу атаку. Де зараз існує небезпека, чим атакував ворог та що відомо про наслідки та постраждалих – розповідає 24 Канал.

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