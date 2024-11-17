Росія масовано атакує Україну: головне про ворожий терор 17 листопада

17 листопада 2024, 07:45
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Автор: Анжеліка Байбак

Росія 17 листопада масовано атакувала Україну. Від ночі російська армія тероризувала різні регіони дронами, а зранку – запустила різні типи ракет.

Сили ППО вже протягом кількох годин відбивають ворожу атаку. Де зараз існує небезпека, чим атакував ворог та що відомо про наслідки та постраждалих – розповідає 24 Канал

До теми Зафіксовані пуски "Калібрів" і крилатих ракет з Ту-95МС

Чим атакувала Росія 17 листопада

Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що наразі ракет у повітряному просторі вже не фіксують, проте повітряна тривога станом на 08:55 триває.

За попередньою інформацією моніторингових каналів, під час масованої та комбінованої атаки Росія використала наступне озброєння:

  • крилаті ракети Х-101/55, запущені бортами Ту-95МС з району Саратовської області Росії та Каспійського регіону;
  • крилаті ракети "Калібр", запущені з акваторії Чорного моря;
  • крилаті керовані авіаційні ракети Х-59/69/31П з акваторій Азовського та Чорного моря;
  • крилаті надзвукові ракети Х-22 з 4 бортів Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;
  • балістичні ракети  "Іскандер-М"/KN-23;
  • балістичні зенітні керовані ракети С-300/С-400 з території Криму та Бєлгородської області;
  • аеробалістичні надзвукові ракети "Кинджал";
  • гіперзвукові крилаті ракети "Циркон" з Криму;
  • БпЛА типів "Шахед", "Гербера" та імітаційного призначення.

Варто наголосити, що ця інформація є попередньою і не офіційною. Усі офіційні підсумки щодо кількості застосованих ракет та БпЛА згодом повідомлять Повітряні сили. 

На Вінниччині ворог вдарив по критичній інфраструктурі

На Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Попередньо без постраждалих. Є відключення світла. Усі служби виїхали на місця та почнуть ліквідацію наслідків одразу після відбою тривоги,
– додала посадовиця.

Ворог вдарив по енергооб'єкту на Волині

Під час масованої атаки 17 листопада Росія вдарила по енергооб'єкту у Волинській області. 

Постраждала енергетична інфраструктура. За попередньою інформацією – без жертв та постраждалих. Наразі усі відповідні служби працюють, триває ліквідація наслідків,
– повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький

Керівник Центру протидії дезінформації прокоментував атаку

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко різко відреагував на атаку. Він опублікував допис, у якому засудив наративи "конспірологів", які розповідали про "таємні перемовини" та те, що "росіяни не будуть бити по енергетиці". 

Ми ж протягом місяця казали, що у ворога накопичені ракети для обстрілу. Не існує жодних теорій змови, є виключно сухий розрахунок. Ворог накопичував ракети для зимових обстрілів, не витрачав їх і працював дешевими "Шахедами",
– наголосив Коваленко.

У ЦПД також додали, що ворог не збирався відмовлятися від ударів по інфраструктурі. Водночас Україна реально оцінювала загрозу  та готувалася до атак.

Росія атакувала Львівщину

У Львівській області зранку працювали системи ППО. Голова ОВА Максим Козицьки повідомляв, що кілька ракет летять у напрямку регіону. 

Згодом стало відомо, що у Червоноградському (Шептицькому) районі Львівщини внаслідок падіння уламків ворожої ракети загорілися гаражі та автомобіль. Про постраждалих інформація не надходила. 

Польща підіймала авіацію через атаку

На тлі масованої атаки Росії, яка завдавала ударів крилатими й балістичними ракетами, а також "Шахедами", у Польщі підняли авіацію. Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що злетіли кілька винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в стан найвищої готовності.

Увага, у зв'язку з масованою атакою Росії, яка завдає ударів крилатими, балістичними ракетами та безпілотними літальними апаратами по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочалася експлуатація польської та союзницької авіації в нашому повітряному просторі,
– мовиться у повідомленні командування.

У Польщі наголосили, що такі рішення спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із територіями, які перебувають під загрозою.

"Оперативне командування здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили й засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування" – додали в Оперативному командуванні. 

Аварійні відключення ввели у Полтавській та Чернігівській областях.

Ціль масованої атаки – енергооб'єкти

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ціллю масованої та комбінованої атаки 17 листопада була саме енергосистема. 

Ворог атакує об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Де можливо, рятувальники й енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків,
– повідомив Галущенко. 

У низці областей – аварійні відключення

Унаслідок масованої та комбінованої атаки у низці областей України ввели аварійні відключення світла. Так, на Київщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Черкащині вже діють обмеження. 

Крім того, після ворожої атаки в Одесі також частково зникло електропостачання. Також у Рівному після російського удару попередили про можливі перебої з водою.

У Миколаєві є загиблі

Вдосвіта, близько 04:40 у Миколаєві пролунали вибухи. Як повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, російська армія вдарила по цивільній інфраструктурі й атакувала житловий сектор.

На жаль, внаслідок атаки загинуло 2 людини, ще 6 – постраждали.

У Києві уламки впали у різних районах, є постраждалі та руйнування

У Києві впали уламки "Шахедів" та ракет в різних районах. На жаль, відомо про руйнування та постраждалих. 

Як повідомив Віталій Кличко, станом на 08:00 у Києві ситуація наступна:

  • У Печерському районі уламки впали на дах п'ятиповерхового будинку. Сталося руйнування на 4 та 5 поверхах будівлі, спалахнула пожежа на даху. На жаль, постраждало 2 жінки. 
  • У Голосіївському районі уламок ворожої ракети впав поблизу супермаркету "Сільпо". Попередньо, руйнувань та постраждалих немає.
  • У Деснянському районі сталося падіння уламків попередньо БпЛА на відкритій місцевості. А також – на дах недобудови сталось падіння уламків БПЛА.
  • У Дніпровському районі, на Русанівці, уламки БпЛА впали на зелену зону парку та, ймовірно, у водойму. Наразі без руйнувань та постраждалих.

Які області були під ударом

Від ночі 16 листопада й до ранку 17 листопада вибухи лунають у різних областях України. Під ударом ракет та дронів-камікадзе типу "Шахед" опинилися:

  • Київщина,
  • Львівщина,
  • Одещина,
  • Миколаївщина,
  • Вінниччина,
  • Хмельниччина,
  • Дніпро, 
  • Кривий Ріг,
  • Кропивницький,
  • Запоріжжя,
  • Черкащина,
  • Полтавщина,
  • Рівному,
  • Закарпатті. 

Росія запустила ракети різних типів

Близько 03:17 стало відомо, що ворог підняв 7 бортів Ту-95 з "Оленьї". Вже о 05:42 Повітряні сили зафіксували пуски ракет. 

Крім того, о 06:10 також підтвердилися пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря. До комбінованого удару ворог також додав балістичне озброєння, яке запускав з прикордонних з Україною областей, а також підняв МіГ-31К, з якого здійснив пуски "Кинджалів".

Ворог атакував "Шахедами"

Близько 23:00 російська армія запустила дрони-камікадзе. Під ударом "Шахедів" вкотре опинилися Київська, Сумська, Черкаська, Полтавська, Харківська, Вінницька, Дніпропетровська, Миколаївська та інші області. 