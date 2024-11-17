Росія масовано атакує Україну: головне про ворожий терор 17 листопада
Росія 17 листопада масовано атакувала Україну. Від ночі російська армія тероризувала різні регіони дронами, а зранку – запустила різні типи ракет.
Сили ППО вже протягом кількох годин відбивають ворожу атаку. Де зараз існує небезпека, чим атакував ворог та що відомо про наслідки та постраждалих – розповідає 24 Канал.
До теми Зафіксовані пуски "Калібрів" і крилатих ракет з Ту-95МС
Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що наразі ракет у повітряному просторі вже не фіксують, проте повітряна тривога станом на 08:55 триває. За попередньою інформацією моніторингових каналів, під час масованої та комбінованої атаки Росія використала наступне озброєння: Варто наголосити, що ця інформація є попередньою і не офіційною. Усі офіційні підсумки щодо кількості застосованих ракет та БпЛА згодом повідомлять Повітряні сили. На Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна. Попередньо без постраждалих. Є відключення світла. Усі служби виїхали на місця та почнуть ліквідацію наслідків одразу після відбою тривоги, Під час масованої атаки 17 листопада Росія вдарила по енергооб'єкту у Волинській області. Постраждала енергетична інфраструктура. За попередньою інформацією – без жертв та постраждалих. Наразі усі відповідні служби працюють, триває ліквідація наслідків, Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко різко відреагував на атаку. Він опублікував допис, у якому засудив наративи "конспірологів", які розповідали про "таємні перемовини" та те, що "росіяни не будуть бити по енергетиці". Ми ж протягом місяця казали, що у ворога накопичені ракети для обстрілу. Не існує жодних теорій змови, є виключно сухий розрахунок. Ворог накопичував ракети для зимових обстрілів, не витрачав їх і працював дешевими "Шахедами", У ЦПД також додали, що ворог не збирався відмовлятися від ударів по інфраструктурі. Водночас Україна реально оцінювала загрозу та готувалася до атак. У Львівській області зранку працювали системи ППО. Голова ОВА Максим Козицьки повідомляв, що кілька ракет летять у напрямку регіону. Згодом стало відомо, що у Червоноградському (Шептицькому) районі Львівщини внаслідок падіння уламків ворожої ракети загорілися гаражі та автомобіль. Про постраждалих інформація не надходила. На тлі масованої атаки Росії, яка завдавала ударів крилатими й балістичними ракетами, а також "Шахедами", у Польщі підняли авіацію. Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що злетіли кілька винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в стан найвищої готовності. Увага, у зв'язку з масованою атакою Росії, яка завдає ударів крилатими, балістичними ракетами та безпілотними літальними апаратами по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочалася експлуатація польської та союзницької авіації в нашому повітряному просторі, У Польщі наголосили, що такі рішення спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із територіями, які перебувають під загрозою. "Оперативне командування здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили й засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування" – додали в Оперативному командуванні. Аварійні відключення ввели у Полтавській та Чернігівській областях. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ціллю масованої та комбінованої атаки 17 листопада була саме енергосистема. Ворог атакує об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Де можливо, рятувальники й енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків, Унаслідок масованої та комбінованої атаки у низці областей України ввели аварійні відключення світла. Так, на Київщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Черкащині вже діють обмеження. Крім того, після ворожої атаки в Одесі також частково зникло електропостачання. Також у Рівному після російського удару попередили про можливі перебої з водою. Вдосвіта, близько 04:40 у Миколаєві пролунали вибухи. Як повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, російська армія вдарила по цивільній інфраструктурі й атакувала житловий сектор. На жаль, внаслідок атаки загинуло 2 людини, ще 6 – постраждали. У Києві впали уламки "Шахедів" та ракет в різних районах. На жаль, відомо про руйнування та постраждалих. Як повідомив Віталій Кличко, станом на 08:00 у Києві ситуація наступна: Від ночі 16 листопада й до ранку 17 листопада вибухи лунають у різних областях України. Під ударом ракет та дронів-камікадзе типу "Шахед" опинилися: Близько 03:17 стало відомо, що ворог підняв 7 бортів Ту-95 з "Оленьї". Вже о 05:42 Повітряні сили зафіксували пуски ракет. Крім того, о 06:10 також підтвердилися пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря. До комбінованого удару ворог також додав балістичне озброєння, яке запускав з прикордонних з Україною областей, а також підняв МіГ-31К, з якого здійснив пуски "Кинджалів". Близько 23:00 російська армія запустила дрони-камікадзе. Під ударом "Шахедів" вкотре опинилися Київська, Сумська, Черкаська, Полтавська, Харківська, Вінницька, Дніпропетровська, Миколаївська та інші області.
Чим атакувала Росія 17 листопада
На Вінниччині ворог вдарив по критичній інфраструктурі
– додала посадовиця.
Ворог вдарив по енергооб'єкту на Волині
– повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.
Керівник Центру протидії дезінформації прокоментував атаку
– наголосив Коваленко.
Росія атакувала Львівщину
Польща підіймала авіацію через атаку
– мовиться у повідомленні командування.
Ціль масованої атаки – енергооб'єкти
– повідомив Галущенко.
У низці областей – аварійні відключення
У Миколаєві є загиблі
У Києві уламки впали у різних районах, є постраждалі та руйнування
Які області були під ударом
Росія запустила ракети різних типів
Ворог атакував "Шахедами"
Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що наразі ракет у повітряному просторі вже не фіксують, проте повітряна тривога станом на 08:55 триває.
За попередньою інформацією моніторингових каналів, під час масованої та комбінованої атаки Росія використала наступне озброєння:
Варто наголосити, що ця інформація є попередньою і не офіційною. Усі офіційні підсумки щодо кількості застосованих ракет та БпЛА згодом повідомлять Повітряні сили.
На Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.
Попередньо без постраждалих. Є відключення світла. Усі служби виїхали на місця та почнуть ліквідацію наслідків одразу після відбою тривоги,
Під час масованої атаки 17 листопада Росія вдарила по енергооб'єкту у Волинській області.
Постраждала енергетична інфраструктура. За попередньою інформацією – без жертв та постраждалих. Наразі усі відповідні служби працюють, триває ліквідація наслідків,
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко різко відреагував на атаку. Він опублікував допис, у якому засудив наративи "конспірологів", які розповідали про "таємні перемовини" та те, що "росіяни не будуть бити по енергетиці".
Ми ж протягом місяця казали, що у ворога накопичені ракети для обстрілу. Не існує жодних теорій змови, є виключно сухий розрахунок. Ворог накопичував ракети для зимових обстрілів, не витрачав їх і працював дешевими "Шахедами",
У ЦПД також додали, що ворог не збирався відмовлятися від ударів по інфраструктурі. Водночас Україна реально оцінювала загрозу та готувалася до атак.
У Львівській області зранку працювали системи ППО. Голова ОВА Максим Козицьки повідомляв, що кілька ракет летять у напрямку регіону.
Згодом стало відомо, що у Червоноградському (Шептицькому) районі Львівщини внаслідок падіння уламків ворожої ракети загорілися гаражі та автомобіль. Про постраждалих інформація не надходила.
На тлі масованої атаки Росії, яка завдавала ударів крилатими й балістичними ракетами, а також "Шахедами", у Польщі підняли авіацію. Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що злетіли кілька винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в стан найвищої готовності.
Увага, у зв'язку з масованою атакою Росії, яка завдає ударів крилатими, балістичними ракетами та безпілотними літальними апаратами по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочалася експлуатація польської та союзницької авіації в нашому повітряному просторі,
У Польщі наголосили, що такі рішення спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із територіями, які перебувають під загрозою.
"Оперативне командування здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили й засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування" – додали в Оперативному командуванні.
Аварійні відключення ввели у Полтавській та Чернігівській областях.
Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ціллю масованої та комбінованої атаки 17 листопада була саме енергосистема.
Ворог атакує об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Де можливо, рятувальники й енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків,
Унаслідок масованої та комбінованої атаки у низці областей України ввели аварійні відключення світла. Так, на Київщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Черкащині вже діють обмеження.
Крім того, після ворожої атаки в Одесі також частково зникло електропостачання. Також у Рівному після російського удару попередили про можливі перебої з водою.
Вдосвіта, близько 04:40 у Миколаєві пролунали вибухи. Як повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, російська армія вдарила по цивільній інфраструктурі й атакувала житловий сектор.
На жаль, внаслідок атаки загинуло 2 людини, ще 6 – постраждали.
У Києві впали уламки "Шахедів" та ракет в різних районах. На жаль, відомо про руйнування та постраждалих.
Як повідомив Віталій Кличко, станом на 08:00 у Києві ситуація наступна:
Від ночі 16 листопада й до ранку 17 листопада вибухи лунають у різних областях України. Під ударом ракет та дронів-камікадзе типу "Шахед" опинилися:
Близько 03:17 стало відомо, що ворог підняв 7 бортів Ту-95 з "Оленьї". Вже о 05:42 Повітряні сили зафіксували пуски ракет.
Крім того, о 06:10 також підтвердилися пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря. До комбінованого удару ворог також додав балістичне озброєння, яке запускав з прикордонних з Україною областей, а також підняв МіГ-31К, з якого здійснив пуски "Кинджалів".
Близько 23:00 російська армія запустила дрони-камікадзе. Під ударом "Шахедів" вкотре опинилися Київська, Сумська, Черкаська, Полтавська, Харківська, Вінницька, Дніпропетровська, Миколаївська та інші області.