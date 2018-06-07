Майже 2 роки у президента не було політичної волі для створення Антикорсуду, – експерт

Верховна Рада підтримала проект закону про Вищий антикорупційний суд (№7440), який президент Петро Порошенко вніс до парламенту ще у грудні 2017 року. За закон в другому читанні та цілому проголосували 315 народних депутатів.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла член правління Центру протидії корупції Олександра Устінова.

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"Ця перемога далася через 2,5 роки праці не лише деяким парламентарям-міжнародникам, а й міжнародній спільноті. Ми дуже довго до цього йшли. За цей час можна було зробити багато справ, які зараз не розглядаються в судах НАБУ вже отримати судові вироки" – зазначила Устінова.

За її словами, так довго зволікали лише тому, що не було політичної волі. Єдина людина в цій країні, яка могла подати цей законопроект – президент України Петро Порошенко, але він не хотів цього робити, і зробив це лише в кінці грудня 2017 року.

Після цього дуже довго затягувався розгляд цього законопроекту в профільному комітеті, який контролюється представником від блоку Петра Порошенка та його довіреною особою. Всі ми розуміємо, що йшли політичні торги і політичні домовленості.

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Олександра Устінова стверджує, що ухвалений варіант передбачає для міжнародних експертів право вето на відбір суддів. Вони можуть делегувати українських суддів та прокурорів. У нас є чесні люди в системі. Варто лише згадати суддю Гольник, яку били та переслідували. Міжнародна спільнота буде дуже ретельно їх підбирати. Це не будуть підконтрольні політикам люди.

Чим займатиметься Антикорупційний суд?Вищий антикорупційний суд розглядатиме справи проти топ-корупціонерів, підслідні НАБУ. Зокрема, йдеться про злочини щодо нецільового використання бюджетних коштів, зловживання владою чи впливом, незаконне збагачення, хабарництво.