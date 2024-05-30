Трагедія сталася 29 травня близько о 17:40 на баскетбольному майданчику, де була запланована зустріч з виборцями. Що стало мотивом таких дій нападника – невідомо.
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У Мексиці застрелили кандидата в мери
Як пишуть у ЗМІ, кандидата в мери від правоцентристського альянсу "Сила і серце за Мексику" Хосе Альфредо Кабрера Барр'єнтоса застрелили під час зустрічі з виборцями. Так, на опублікованих у мережі кадрах видно, як політик посміхається й спілкується з виборцями, а після – лунають постріли.
Невідомий вистрілив у Барр'єнтоса, коли той повернувся спиною до нього. Після цього пролунало ще кілька пострілів. Загалом, свідки трагедії заявляють про 15 пострілів. Про інших жертв чи постраждалих не повідомляли.
Як повідомила місцева прокуратура, нападника ліквідували на місці стрілянини. Що стали причиною таких дій зловмисника – невідомо.
У ЗМІ додають, що під час виборчої кампанії у штаті Герреро вбили вже 5 кандидатів в мери, а також одного – в депутати. До слова, вибори в Мексиці проведуть у неділю, 2 червня.
Кримінал у світі: останні новини
- У Москві вночі 4 травня сталася стрілянина. Так, чоловік вистрілив у 2 своїх опонентів, а після – втік. Нападника розшукували близько 2 годин і знайшли в одному з дворів, неподалік від місця злочину. Що стало причиною нападу – не повідомляли.
- У Фінляндії 26 травня депутат від партії Істинних фінів Тімо Ворнанен влаштував стрілянину поблизу ресторану у центрі Гельсінкі. Посадовець посварився в ресторані з іншим відвідувачем. Спочатку конфлікт буцімто вдалося врегулювати, однак за межами закладу Ворнанен кілька разів вистрілив у землю. Про постраждалих не повідомляли.
- У Бразилії сталась стрілянина у залі суду. Так, під час засідання чоловік відкрив вогонь у ймовірного вбивцю свого батька. Нападник здійснив 6 пострілів, а після – втік з будівлі суду, однак його вдалося затримати.