Трагедія сталася 29 травня близько о 17:40 на баскетбольному майданчику, де була запланована зустріч з виборцями. Що стало мотивом таких дій нападника – невідомо.

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У Мексиці застрелили кандидата в мери

Як пишуть у ЗМІ, кандидата в мери від правоцентристського альянсу "Сила і серце за Мексику" Хосе Альфредо Кабрера Барр'єнтоса застрелили під час зустрічі з виборцями. Так, на опублікованих у мережі кадрах видно, як політик посміхається й спілкується з виборцями, а після – лунають постріли.

Невідомий вистрілив у Барр'єнтоса, коли той повернувся спиною до нього. Після цього пролунало ще кілька пострілів. Загалом, свідки трагедії заявляють про 15 пострілів. Про інших жертв чи постраждалих не повідомляли.

Як повідомила місцева прокуратура, нападника ліквідували на місці стрілянини. Що стали причиною таких дій зловмисника – невідомо.

Зверніть увагу! Оскільки відео з нападом має насильницький контент, ми не можемо опублікувати його тут. Втім, ролик доступний на ютубі за посиланням. Наступні кадри містять чутливий контент, тому ми не рекомендуємо його до перегляду людям з чутливою психікою та неповнолітнім! 18+

У ЗМІ додають, що під час виборчої кампанії у штаті Герреро вбили вже 5 кандидатів в мери, а також одного – в депутати. До слова, вибори в Мексиці проведуть у неділю, 2 червня.

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