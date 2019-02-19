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      Меркель занепокоєна зростаючою агресією США щодо "Північного потоку-2"

      695 Читать новость на русском
      Ангела Меркель
      Ангела Меркель / 24 Канал

      Канцлерка Німеччини Ангела Меркель стурбована можливими діями Білого дому щодо газового проекту після того, як віце-президент США Майкл Пенс закликав Євросоюз відмовитися від будівництва російського підводного газопроводу в обхід України.

      Про це повідомило видання Bloomberg.

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      Зазначається, що протягом останніх десяти днів американські дипломати намагалися схилити високопоставлених чиновників з Парижа і Брюсселя до посилення своїх позицій щодо проекту "Північний потік-2".

      Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      18 лютого під час Мюнхенської конференції з безпеки віце-президент США Майкл Пенс наголосив на жорсткій позиції США щодо газопроводу "Північний потік-2" і закликав Євросоюз наслідувати їхній приклад. Раніше США неодноразово критикували проект, а посол США в ФРН Річард Гренелл навіть письмово попередив німецькі фірми про можливість прийняття щодо них обмежувальних заходів через підтримку будівництва газопроводу.

      На конференції Меркель заявила, що вона на боці Порошенка, але Росія залишиться партнером Німеччини. Зокрема, Ангела Меркель підтримала "Північний потік-2". За її словами, "російський газ залишається російським незалежно від того, як він надходить – через Балтійське море чи через Україну".

      Що таке Мюнхенська конференція з безпеки?Це щорічна конференція, що проводиться в німецькому Мюнхені з 1962 року. До 1993 року зібрання мало назву Конференція з військових питань і проводилася під егідою партії "Християнсько-соціальний союз", з 1998 року фінансується урядом Німеччини. У 2019 році 55 за рахунком конференція розпочалася 15 лютого. Окрім українського президента, її відвідали близько 500 учасників, серед яких 40 президентів і глав урядів, а також 100 міністрів.

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      Теги: Новини політики Ангела Меркель Новини США Європа Північний потік-2
      Джерело: 24 Канал
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