Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Стрілянина з ТЦК у Щасливому

У Міноборони зазначили, що вивчають інформацію щодо інциденту із застосуванням зброї співробітником ТЦК у Щасливому.

Для з’ясування обставин Головна інспекція Міністерства оборони (ГІМО) розпочала перевірку правомірності дій представника ТЦК та підстави для використання зброї,

– вказали у структурі.

Там повідомили, що у разі встановлення фактів перевищення службових повноважень або виявлення ознак кримінального правопорушення, матеріали будуть скеровані до правоохоронних органів для подальшого розслідування та прийняття відповідних рішень.

Раніше у поліції також повідомили про початок перевірки. На місці події працюють працівники слідчо-оперативної групи. Там попередньо писали, що чоловік у формі є представником ДФТГ.

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