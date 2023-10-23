Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що цього хотіла Україна, коли була зернова угода.
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"Це те, про що мріяла Україна, коли діяла зернова угода. Адже окрім українського збіжжя є також інша продукція. Зокрема, металопрокат", – сказав Братчук.
Нині цей маршрут працює уже другий місяць. При цьому безумовно залишається загроза з повітря від тактичної авіації ворога та ракетних ударів. До того ж росіяни розкидали у Чорному морі міни й не контролюють їх. Попри це, страхові компанії почали оплачувати страховки для суден.
Близько 40, можливо, навіть і більше суден пройшли до портів Великої Одеси – говоримо про Чорноморський маршрут. Понад 20 з них вже завантажилися і вийшли. Багато з них вже прибули до портів призначення або перебувають на цьому шляху,
– зазначив речник Української добровольчої армії "Південь".
Обсяг перевезення – понад півтора мільйона тон збіжжя та товарів. Як зазначив Сергій Братчук, цей місяць показав, що так Україна вийшла приблизно на рівень травня – червня, коли діяла зернова угода за участі країни-агресорки.
Як діє експортний морський коридор: дивіться відео
Україні допомагають союзники
З маршрутами дуже допомагають українській державі й союзники – Румунія, Болгарія та Туреччина.
"Діє це угруповання трьох країн, які займаються розмінуванням акваторії Чорного моря. Саме там маршрут цей і пролягає – у територіальних водах тих країн", – сказав речник Української добровольчої армії "Південь".
Нині працюють Військово-морські сили ЗСУ, Сили оборони та усі структури, які дотичні до морегосподарського комплексу України. Усе залежить від безпекової ситуації в морі, в повітрі та на фронті.
Ситуація у Чорному морі: головне
- Дві країни Північноатлантичного альянсу взялися розміновувати транспортний коридор у Чорному морі. Очищення роблять на маршруті нового українського морського коридору. Цим займається мінно-тральна група ВМС Румунії та Болгарії.
- Раніше у британській розвідці повідомили, що завдяки розсекреченим розвідувальним даним вдалося з'ясувати, що росіяни у Чорному морі намагалися завдати ракетного удару по вантажному судну. Окрім того, окупанти на підходах до портів України можуть закладати вибухові пристрої.
- Загарбники тримають на бойовому чергуванні у Чорному морі 4 кораблі. Зокрема, мовиться про підводний човен. Він може нести 4 "Калібри".
- Владімір Путін доручив патрулювати Чорне море російськими винищувачами. Це робитимуть МіГи, які можуть нести ракети "Кинджал".