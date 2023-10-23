Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що цього хотіла Україна, коли була зернова угода.

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"Це те, про що мріяла Україна, коли діяла зернова угода. Адже окрім українського збіжжя є також інша продукція. Зокрема, металопрокат", – сказав Братчук.

Нині цей маршрут працює уже другий місяць. При цьому безумовно залишається загроза з повітря від тактичної авіації ворога та ракетних ударів. До того ж росіяни розкидали у Чорному морі міни й не контролюють їх. Попри це, страхові компанії почали оплачувати страховки для суден.

Близько 40, можливо, навіть і більше суден пройшли до портів Великої Одеси – говоримо про Чорноморський маршрут. Понад 20 з них вже завантажилися і вийшли. Багато з них вже прибули до портів призначення або перебувають на цьому шляху,

– зазначив речник Української добровольчої армії "Південь".

Обсяг перевезення – понад півтора мільйона тон збіжжя та товарів. Як зазначив Сергій Братчук, цей місяць показав, що так Україна вийшла приблизно на рівень травня – червня, коли діяла зернова угода за участі країни-агресорки.

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Україні допомагають союзники

З маршрутами дуже допомагають українській державі й союзники – Румунія, Болгарія та Туреччина.

"Діє це угруповання трьох країн, які займаються розмінуванням акваторії Чорного моря. Саме там маршрут цей і пролягає – у територіальних водах тих країн", – сказав речник Української добровольчої армії "Південь".

Нині працюють Військово-морські сили ЗСУ, Сили оборони та усі структури, які дотичні до морегосподарського комплексу України. Усе залежить від безпекової ситуації в морі, в повітрі та на фронті.

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