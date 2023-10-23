Об этом 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что этого хотела Украина, когда было зерновое соглашение.
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"Это то, о чем мечтала Украина, когда действовало зерновое соглашение. Ведь кроме украинского зерна есть также другая продукция. В частности, металлопрокат", – сказал Братчук.
В настоящее время этот маршрут работает уже второй месяц. При этом безусловно остается угроза с воздуха от тактической авиации противника и ракетных ударов. К тому же, россияне разбрасали в Черном море мины и не контролируют их. Несмотря на это, страховые компании начали оплачивать страховки для судов.
Около 40, возможно, даже больше судов прошли в порты Большой Одессы – говорим о Черноморском маршруте. Более 20 из них уже загрузились и вышли. Многие из них уже прибыли в порты назначения или находятся на этом пути,
– отметил спикер Украинской добровольческой армии "Юг".
Объем перевозки – более полутора миллионов тонн зерна и товаров. Как отметил Сергей Братчук, этот месяц показал, что так Украина вышла примерно на уровень мая – июня, когда действовало зерновое соглашение с участием страны-агрессора.
Как действует экспортный морской коридор: смотрите видео
Украине помогают союзники
С маршрутами очень помогают украинскому государству и союзники – Румыния, Болгария и Турция.
"Действует эта группировка трех стран, которые занимаются разминированием акватории Черного моря. Именно там маршрут этот и пролегает – в территориальных водах тех стран", – сказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг".
В настоящее время работают Военно-морские силы ВСУ, Силы обороны и все структуры, касающиеся морехозяйственного комплекса Украины. Все зависит от ситуации безопасности в море, в воздухе и на фронте.
Ситуация в Черном море: главное
- Две страны Североатлантического альянса принялись разминировать транспортный коридор в Черном море. Очистку производят на маршруте нового украинского морского коридора. Этим занимается минно-тральная группа ВМС Румынии и Болгарии.
- Ранее в британской разведке сообщили, что благодаря рассекреченным разведывательным данным удалось выяснить, что россияне в Черном море пытались нанести ракетный удар по грузовому судну. Кроме того, оккупанты на подходах к портам Украины могут закладывать взрывные устройства.
- 21 октября в ВСУ заявили, что захватчики держат на боевом дежурстве в Черном море 4 корабля. В частности, говорится о подлодке. Она может нести 4 "Калибра".
- Владимир Путин поручил патрулировать Черное море российскими истребителями. Это будут делать МиГи, которые могут нести ракеты "Кинжал".