У МОЗ готові попередити нову хвилю коронавірусу
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що влада наразі готова протидіяти стрімкому поширенню штаму Омікрон та назвав головні заходи, які впроваджуватимуть.
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Що уже зробили
- Ігор Кузін нагадав, що з 3 грудня уряд обмежив перетин державного кордону з тих країн, де виник або був зареєстрований новий штам Омікрон. Переважно йдеться про африканські країни.
- Також в країні продовжують діяти норми, які стосуються обов'язкового тестування невакцинованих як до перетину кордону, так і після. Вакциновані мають проходити тестування лише у випадку появи симптомів.
- Триває робота з областями для того, щоб повноцінно виконати увесь обсяг медичної субвенції для дооснащення лікарень кисневими станціями.
Які ризики вбачають у МОЗ
Є певні ризиковані точки, як-то публічні масові заходи, пов'язані зі святкуванням як на відкритому повітрі, так і в закритих приміщеннях,
– зауважив санлікар.
Відтак, у МОЗ вирішили повністю оновити вимоги як до публічних і масових заходів, так і до функціонування гірськолижних курортів. У відомстві сподіваються, що ці норми можуть мінімізувати кількість контактів і ризиків інфікування.
Ігор Кузін пояснив, що на відкритому повітрі ризик інфікуватися набагато менший, тому що вентиляція повітря на достатньо хорошому рівні. Щодо святкування в закритих приміщеннях, до них дійсно мають застосовуватися доволі жорсткі обмеження щодо невакцинованих осіб.
Також у МОЗ кажуть, що перед Новим роком провели додаткові раунди інспекційних перевірок.
Коротко про Омікрон в Україні
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок інфікування штамом Омікрон.
- 30 грудня 2021 року вірусологічна лабораторія підтвердила 2 випадки інфікування в місті Житомирі та Бердичеві штамом Омікрон шляхом виявлення мутацій, які характерні для даного штаму.
- Випадки зараження Омікроном зафіксували у понад 100 країнах.
- Очевидно, новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації.
- Наявні вакцини не надто ефективні проти цього штаму. Дві дози вакцини від Pfizer забезпечили тільки 33% захисту.
- ВООЗ заявила, що штам викликає хворобу у легкій формі. Основними його симптомами вважають сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка. Ці симптоми легко сплутати із звичайним ГРВІ.