У МОЗ готові попередити нову хвилю коронавірусу

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що влада наразі готова протидіяти стрімкому поширенню штаму Омікрон та назвав головні заходи, які впроваджуватимуть.

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Що уже зробили

Ігор Кузін нагадав, що з 3 грудня уряд обмежив перетин державного кордону з тих країн, де виник або був зареєстрований новий штам Омікрон. Переважно йдеться про африканські країни.

Також в країні продовжують діяти норми, які стосуються обов'язкового тестування невакцинованих як до перетину кордону, так і після. Вакциновані мають проходити тестування лише у випадку появи симптомів.

Триває робота з областями для того, щоб повноцінно виконати увесь обсяг медичної субвенції для дооснащення лікарень кисневими станціями.

Які ризики вбачають у МОЗ

Є певні ризиковані точки, як-то публічні масові заходи, пов'язані зі святкуванням як на відкритому повітрі, так і в закритих приміщеннях,

– зауважив санлікар.

Відтак, у МОЗ вирішили повністю оновити вимоги як до публічних і масових заходів, так і до функціонування гірськолижних курортів. У відомстві сподіваються, що ці норми можуть мінімізувати кількість контактів і ризиків інфікування.

Увага! В уряді на час новорічно-різдвяних свят посилили карантинні обмеження. Здебільшого вони стосуються проведення масових заходів.

Ігор Кузін пояснив, що на відкритому повітрі ризик інфікуватися набагато менший, тому що вентиляція повітря на достатньо хорошому рівні. Щодо святкування в закритих приміщеннях, до них дійсно мають застосовуватися доволі жорсткі обмеження щодо невакцинованих осіб.

Також у МОЗ кажуть, що перед Новим роком провели додаткові раунди інспекційних перевірок.

Коротко про Омікрон в Україні