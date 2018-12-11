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      На фоні Керченської кризи Туреччина взялась за будівництво військової бази на Чорному морі

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      Туреччина збудує військову бачу на Чорноморському узбережжі
      Туреччина збудує військову бачу на Чорноморському узбережжі / Фото з відкритих джерел

      Після інциденту із захопленням українських кораблів у Керченській протоці Росією Туреччина почала будівництво військово-морської бази на Чорноморському узбережжі.

      Про це повідомляє турецька газета Milliyet.

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      Базу облаштують за 150 кілометрів від кордону з Грузією в районі населеного пункту Сюрмене.

      Як зазначають у статті, план збудувати військовий осередок на Чорному морі набув особливої актуальності саме після захоплення українських кораблів у Керченській протоці та відкриття "Турецького потоку".

      Що таке "Турецький потік"?Газопровід замінив інший проект – "Південний потік", потужністю 63 мільярда кубометрів газу на рік. Росія відмовилась від останнього у 2014 році, бо з проекту вийшла Болгарія. Збитки "Газпрому" тоді склали кілька сотень мільйонів євро.

      Через першу нитку "Турецького потоку" постачатимуть газ до Туреччини, через другу – до країн Південної та Південно-Східної Європи. З маршрутом ще не визначились, але наразі розглядають два варіанти: або через Болгарію до Сербії та Угорщини, або через Грецію до Південної Італії.

      Зараз газ до Туреччини Росія частково постачає через "Блакитний потік" (16 мільярдів кубометрів газу на рік). Решта йде по Трансбалканського газопроводу через Україну, Румунію і Болгарію.

      Раніше, від проекту "Турецький потік" відмовився Євросоюз.

      Разом з тим, пишуть, що Туреччина начето виношувала цю ідею ще з часів Холодної війни. 

      Влада країни хоче, щоб кораблі військової бази патрулювали східну частину Чорного моря, мовляв, це буде стимулювати розвиток усього північного сходу Туреччини.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини політики Конфлікт в Азовському морі Новини Туреччини
      Джерело: 24 Канал
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