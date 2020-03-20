12:31
20 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Нардеп Юрчишин здав тест на коронавірус: що відомо

      -
      Юрчишин здав тест на коронавірус / goloszmin.org

      Ярослав Юрчишин контактував зі Сергієм Шаховим, в якого виявили коронавірус. Тому вже 3 днів перебуває в самоізоляції. Крім того, він здав тест на виявлення недуги. Результати депутат очікує через 4 – 5 днів.

      Перевірку депутат пройшов в амбулаторії Верховної Ради. Про це він повідомив у фейсбуці.

      Читайте також Заражений коронавірусом нардеп Шахов розповів про нові симптоми: відео

       

      Там тестів дуже мало, тому роблять лише тим у кого симптоми, або хто був у контакті,
      – зазначив Юрчишин.

      Він пояснив, що мова йде про тест, який дає більш гарантовані показники, а не експрес-тест, який фіксує вірус лише в активній фазі.

      Юрчишин додав, що результат отримає через 4 – 5 днів. Він звернувся до колег, які відчувають себе здоровими та не контактували з Шаховим, самоізолюватися. Тестами не потрібно зловживати та витрачати даремно. Керівництво парламенту він просить без нагальної потреби не збиратися.

      Зверніть увагу! На самоізоляцію Юрчишин пішов одразу після того, як стало відомо про коронавірус у Сергія Шахова. Адже нардепи напередодні кілька разів контактували.

      Що відомо про Ярослава Юрчишина? Громадський діяч, експерт у галузі адвокації та боротьби з корупцією, експерт Реанімаційного пакету реформ. Є заступником голови партії "Голос".

      Що відомо про коронавірус у Шахова

      симптоми коронавірусу як відрізнити коронавірс ознаки хвороби
      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

       

      Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
      сьогодні
      Теги: Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:15 Новини про коронавірус 20 березня: Київ за крок до надзвичайної ситуації, одужав перший хворий
      Соломія Ніколайчук
      сьогодні , 12:00 Доля України вирішиться у Мінську
      Юрій Бутусов
      19 березня , 17:00 Ризик виникнення геморою залежить від вашої професії: хто в найбільшій групі ризику
      19 березня , 20:00 Вибуховий покерний онлайн-вікенд — понад 3 000 000 гривень призових
      сьогодні , 10:45 Чим відрізняється надзвичайний стан від надзвичайної ситуації
      Вероніка Климська
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук