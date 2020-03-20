Нардеп Юрчишин здав тест на коронавірус: що відомо

Ярослав Юрчишин контактував зі Сергієм Шаховим, в якого виявили коронавірус. Тому вже 3 днів перебуває в самоізоляції. Крім того, він здав тест на виявлення недуги. Результати депутат очікує через 4 – 5 днів.

Перевірку депутат пройшов в амбулаторії Верховної Ради. Про це він повідомив у фейсбуці.

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Там тестів дуже мало, тому роблять лише тим у кого симптоми, або хто був у контакті,

– зазначив Юрчишин.

Він пояснив, що мова йде про тест, який дає більш гарантовані показники, а не експрес-тест, який фіксує вірус лише в активній фазі.

Юрчишин додав, що результат отримає через 4 – 5 днів. Він звернувся до колег, які відчувають себе здоровими та не контактували з Шаховим, самоізолюватися. Тестами не потрібно зловживати та витрачати даремно. Керівництво парламенту він просить без нагальної потреби не збиратися.

Зверніть увагу! На самоізоляцію Юрчишин пішов одразу після того, як стало відомо про коронавірус у Сергія Шахова. Адже нардепи напередодні кілька разів контактували.

Що відомо про Ярослава Юрчишина? Громадський діяч, експерт у галузі адвокації та боротьби з корупцією, експерт Реанімаційного пакету реформ. Є заступником голови партії "Голос".

Що відомо про коронавірус у Шахова

Нардеп повернувся з відпочинку з Італії 11 березня. Після цього у нього з’явилися симптоми коронавірусу.

18 березня стало відомо, що в депутата позитивні тести на коронавірус і він перебуває в самоізоляції.

Епідеміологи встановили усіх нардепів, які контактували з Шаховим.

Перевірку на коронавірус вже пройшов голова парламенту Дмитро Разумков. У нього негативний тест.

Крім того, коронавірус підтвердили і в дружини Шахова.

Ситуацію з хворобою Шахова прокоментував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що нардепа не було на позачерговому засіданні Ради 17 березня, однак за його карткою чомусь голосували. Сам депутат спростував цю інформацію і його спростування підтвердили документи, які надала Рада.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу