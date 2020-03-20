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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ
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      Нардеп Юрчишин сдал тест на коронавирус: что известно

      - Читати новину українською

      Ярослав Юрчишин контактировал с Сергеем Шаховым, у которого обнаружили коронавирус. Поэтому уже 3 дня находится в самоизоляции. Кроме того, он сдал тест на выявление болезни. Результаты депутат ожидает через 4-5 дней.

      Проверку депутат прошел в амбулатории Верховной Рады. Об этом он сообщил в фейсбуке.

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      Там тестов очень мало, поэтому делают только тем у кого симптомы, или кто был в контакте,
      – отметил Юрчишин.

      Он пояснил, что речь идет о тесте, который дает более гарантированные показатели, а не экспресс-тест, который фиксирует вирус только в активной фазе.

      Юрчишин добавил, что результат получит через 4-5 дней. Он обратился к коллегам, которые чувствуют себя здоровыми и не контактировали с Шаховым, самоизолироваться. Тестами не нужно злоупотреблять и тратить впустую. Руководство парламента он просит без необходимости не собираться.

      Обратите внимание! На самоизоляцию Юрчишин пошел сразу после того, как стало известно о коронавирусе у Сергея Шахова. Ведь нардепы накануне несколько раз контактировали.

      Что известно о Ярославе Юрчишине?Общественный деятель, эксперт в области адвокации и борьбы с коррупцией, эксперт Реанимационного пакета реформ. Является заместителем председателя партии "Голос".

      Что известно о коронавирусе у Шахова

      • Нардеп вернулся с отдыха из Италии 11 марта. После этого у него появились симптомы коронавируса.
      • 18 марта стало известно, что у депутата положительные тесты на коронавирус и он находится в самоизоляции.
      • Эпидемиологи установили всех нардепов, которые контактировали с Шаховым.
      • Проверку на коронавирус уже прошел председатель парламента Дмитрий Разумков. У него отрицательный тест.
      • Кроме того, коронавирус подтвердили и у жены Шахова.
      • Ситуацию с болезнью Шахова прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что нардепа не было на внеочередном заседании Рады 17 марта, однако по его карточке почему-то голосовали. Сам депутат опроверг эту информацию и его опровержение подтвердили документы, которые предоставила Рада.

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