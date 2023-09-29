Затриманому "наркобарону" – 48 років. Він разом із двома знайомими організував наркобізнес із мільйонним оборотом.
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400 кілограмів наркотиків
Свою незаконну діяльність чоловіки розвели на території садівничого товариства. Там в одному з приватних будинків вони облаштували виробництво наркотиків – метадону та психотропної речовини Alpha-PVP. Товар "підприємці" збували поштою по всій території України. Відомо, що зловмисники порівну розподіляли між собою прибуток. А був він чималий, як засвідчили обшуки кіберполіції. Правоохоронці навідалися до порушників 8 разів. Вони вилучили психотропи та прекурсори загальною вагою майже 400 кілограмів, які на "чорного ринку" коштують майже 90 мільйонів гривень.
Також співробітники кіберполіції вилучили обладнання для виготовлення та фасування наркотовару, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, готівку, зброю, патрони, а також автомобілі.
У львів'янина та його друзів провели 8 обшуків / Фото Кіберполіція
Покарання
Наразі всі троє "наркобізнесменів" перебувають в ізоляторі. Чоловікам вже повідомили про підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, перевезенні, зберіганні та збуті психотропів. Найближчі 9 – 12 років вони можуть провести у в’язниці.
Останні порушення із наркотиками: що відомо
- На Одещині розслідують загибель 14-річної дівчини. У лікарні припустили, що вона померла через отруєння наркотиками. У квартирі дівчини поліцейські знайшли амфетамін. Згодом слідчі затримали 17-річного підлітка, який продав загиблій два пакетики з таблеткою екстазі (MDMA) та амфетаміном.
- У Львові патрульні спинили авто, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з ним правоохоронці помітили ознаки наркотичного сп'яніння і попросили пройти перевірку. Порушник вирішив схитрувати і здати замість сечі сік.
- На Рівненщині посадовець ТЦК забезпечував свого начальника наркотичними речовинами, аби заслужити його прихильність та отримати просування по кар'єрній драбині.