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Нація нарцисів: учені назвали найсамозакоханішу країну у світі

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Яка країна є найсамозаконішою у світі
Яка країна є найсамозаконішою у світі / Фото з відкритих джерел

Американські вчені провели два дослідження, присвячених явищу "колективного нарцисизму", і з'ясували, яка країна є найсамозакоханішою у світі.

Про це повідомляє The Washington Post.

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В рамках першого дослідження, опублікованого в журналі Psychological Science, були опитані лише американці. Основне питання – якою мірою їхній штат вплинув на історію США. Так, універсальним у відповідях виявилося перебільшення власної значущості, свого роду виборча пам'ять спільноти і зарозумілість, яку психологи тільки починають вивчати, називаючи "колективним нарцисизмом". Друге ж дослідження проводилося у глобальному масштабі. Науковці запитали жителів 35 країн, який внесок їхньої країни у світову історію. Результати продемонстрували ще сильніший прояв самозакоханості нації, зазначається у статті.

Жителі Швейцарії виявилися наймеш нарцисичними, і вважають, що їхня держава була важливою у 11,3% світових подій, йдеться у дослідженні. Порівняно невеликі країни непропорційно високо оцінювали власну важливість, зауважують автори публікації. До прикладу, малайзійці вважають, що внесли вклад у 49% подій світової історії. Португалія заявила про 38%, Канада про 40%.

США опинилися в середині списку із 29,6% позаду Перу, Болгарії та Сінгапуру. А головним у світі нарцисом, згідно з дослідженням, стала Росія, жителі якої в середньому вважали, що їхня країна внесла вклад у 60,8% подій світової історії, передає видання.

Прояв колективного нарцисизму у країнах світу
Прояв колективного нарцисизму у країнах світу

На якомусь рівні можна сказати, що нарцисизм і колективна пам'ять це погано, тому що вони можуть заохочувати расизм, націоналізм і ксенофобію. Можна запитати, навіщо мати-природа взагалі дала нам такого роду пам'ять. Але в ній є і переваги. Це те, що сприяє спільності в розумінні нашого минулого, яке лежить в основі нашої ідентичності як країни або як народу,
– прокоментував результати двох досліджень психолог Нової школи в Нью-Йорку Вільям Херст.

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Теги: Новини політики Новини Росії соціологічне дослідження Психологія Новини США
Джерело: 24 Канал
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