Нація нарцисів: учені назвали найсамозакоханішу країну у світі

Американські вчені провели два дослідження, присвячених явищу "колективного нарцисизму", і з'ясували, яка країна є найсамозакоханішою у світі.

Про це повідомляє The Washington Post.

Читайте також: Якими проблемами найбільше стурбовані українці: результати опитування

В рамках першого дослідження, опублікованого в журналі Psychological Science, були опитані лише американці. Основне питання – якою мірою їхній штат вплинув на історію США. Так, універсальним у відповідях виявилося перебільшення власної значущості, свого роду виборча пам'ять спільноти і зарозумілість, яку психологи тільки починають вивчати, називаючи "колективним нарцисизмом". Друге ж дослідження проводилося у глобальному масштабі. Науковці запитали жителів 35 країн, який внесок їхньої країни у світову історію. Результати продемонстрували ще сильніший прояв самозакоханості нації, зазначається у статті.

Жителі Швейцарії виявилися наймеш нарцисичними, і вважають, що їхня держава була важливою у 11,3% світових подій, йдеться у дослідженні. Порівняно невеликі країни непропорційно високо оцінювали власну важливість, зауважують автори публікації. До прикладу, малайзійці вважають, що внесли вклад у 49% подій світової історії. Португалія заявила про 38%, Канада – про 40%.

США опинилися в середині списку із 29,6% – позаду Перу, Болгарії та Сінгапуру. А головним у світі нарцисом, згідно з дослідженням, стала Росія, жителі якої в середньому вважали, що їхня країна внесла вклад у 60,8% подій світової історії, передає видання.



Прояв колективного нарцисизму у країнах світу

На якомусь рівні можна сказати, що нарцисизм і колективна пам'ять – це погано, тому що вони можуть заохочувати расизм, націоналізм і ксенофобію. Можна запитати, навіщо мати-природа взагалі дала нам такого роду пам'ять. Але в ній є і переваги. Це те, що сприяє спільності в розумінні нашого минулого, яке лежить в основі нашої ідентичності як країни або як народу,

– прокоментував результати двох досліджень психолог Нової школи в Нью-Йорку Вільям Херст.

Читайте також: Із Росії хоче виїхати кожна третя молода людина: відомо, куди найбільше вони хочуть переїхати