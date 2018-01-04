Науковець Козловський розповів, як його захопили в полон

Український релігієзнавець Ігор Козловський не вважав абсолютною несподіванкою те, що його захопили в полон бойовики.

Про це він розповів "Громадському".

"Було певне відчуття, що все, що так чи інакше стосується України, українського, буде переслідуватись. Всі, хто мав проукраїнську позицію, виїхали або перейшли в режим тиші. Я також був у такому режимі", – зазначив науковець.

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Він розповів, що напруга відчувалася з початку січня, коли заарештували Володимира Фомічова.

Потім все ставало зрозумілішим, коли ми бачили, що з’являлося багато людей, які спостерігали. Ти пішов до крамниці, щось придбав, повернувся додому, а потім дізнався, що таке спостереження дійсно було, =

– поділився Козловський.

Він також розповів, що у карній справі, яку завели бойовики була оперативна інформація від людини на ім’я "Комар".

Він інформував, що Ігор Козловський має проукраїнську позицію, підтримував Майдан, був співорганізатором молитовного марафону, і всі його учні мають проукраїнську позицію.

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"І далі подробиці — з ким листується, з ким дружить. Мабуть, три чи чотири сторінки такого тексту. Я не встиг все прочитати. Було зрозуміло, що була дана команда "розробляти". Я не знаю, як довго вони розробляли. Якусь інформацію вони не могли отримати. Мабуть, тоді в них виникла ідея підставити", – пояснив науковець.

За словами Козловського, 27-го вранці пройшла інформація, що підірвали пам’ятник Леніну.

Вони начебто проводили рейд у цьому районі, де був пам’ятник, а я мешкав недалечко від площі. В цей день мене заарештували без ніяких звинувачень – просто опустили до підвалу,

– додав він.

Науковець розповів, що взагалі не знав, що відбувається.

"Коли вони прийшли через три дні й почали катування з мішком на голові, я нічого також не розумів. У руки далі два циліндричні предмети і сказали: "Що це?". Я ж не бачив, і вони сказали: "Це ваші гранати". З цього почалася карна справа", – зазначив Козловський.