Кореспондентка 24 каналу із Краматорська розповіла всі люди, які отримали важкі поранення, госпіталізовані до лікарні на Дніпропетровщині.

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За її словами, наймолодшій дитині всього кілька місяців, вона має важке поранення. У більшості поранених – травми від вибуху, черепно-мозкові травми тощо.

Журналістка каже, що волонтери та звичайні люди дуже допомагають, вони одразу поїхали до лікарень, щоб здати кров, адже вона може знадобитися постраждалим. Для поранених навіть збирають гроші.

Чи продовжують евакуацію людей на залізничному вокзалі? Поки вокзал не працює. "На залізничній станції у Краматорську немає зараз посадки евакуаційний потягів. Найближчі станції – у Слов'янську та Покровську", – додала кореспондентка.

Обстріл вокзалу в Краматорську: головне

Російські окупанти 8 квітня завдали ракетного удару по вокзалу Краматорська. Там перебували близько 4 тисяч людей. З них 90% – жінки та діти. За останньою інформацією, загинули 52 людини, ще понад 100 – поранені (станом на 22:49 8 квітня).

(станом на 22:49 8 квітня). Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що ракети були випущені із окупованих українських територій, із Шахтарська, що на Донеччині.

Правоохоронці вже зібрали докази воєнного злочину Росії в Краматорську.

У пам'ять про загиблих Укрзалізниця 9 квітня залишила порожніми місця у кількох поїздах по всій країні. Замість пасажирів, які могли б там бути, на цих місцях їдуть квіти.

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