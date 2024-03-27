Росія традиційно звинувачує Україну в усіх своїх бідах. Однак насправді найбільша концентрація зла й справжніх світових терористів у Кремлі. Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Треба ставити крапку

Після інциденту у "Крокус Сіті", директор ФСБ Александр Бортніков навіть вдався до погроз у бік очільника ГУР Кирила Буданова та заявив, що його ліквідація "попереду".

Насправді законними цілями для всього світу повинні стати Алєксандр Бортніков, Ніколай Патрушев та решта кремлівських еліт. Всі ці люди мають законне право стати в один ряд з відомими терористами.

Їх треба знищити,

– наголосив Тизенгаузен.

До того ж він зауважив, що багато країн висловили співчуття росіянам, чиї рідні загинули внаслідок теракту. Проте ніхто не висловив протест щодо допитів обвинувачених у скоєнні вбивств.

"Можливо, обвинувачені дійсно винні, їх зафіксували камери тощо, але без суду та слідства допитує та страчує лише ІДІЛ і Росія. Після цього весь світ має поставити крапку, хто справжні терористи", – додав політтехнолог.

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