Россия традиционно обвиняет Украину во всех своих бедах. Однако на самом деле наибольшая концентрация зла и настоящих мировых террористов в Кремле. Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Надо ставить точку

После инцидента в "Крокус Сити", директор ФСБ Александр Бортников даже прибегнул к угрозам в сторону главы ГУР Кирилла Буданова и заявил, что его ликвидация "впереди".

На самом деле законными целями для всего мира должны стать Александр Бортников, Николай Патрушев и остальные кремлевские элиты. Все эти люди имеют законное право стать в один ряд с известными террористами.

Их надо уничтожить,

– подчеркнул Тизенгаузен.

К тому же он отметил, что многие страны выразили соболезнования россиянам, чьи родные погибли в результате теракта. Однако никто не выразил протест относительно допросов обвиняемых в совершении убийств.

"Возможно, обвиняемые действительно виновны, их зафиксировали камеры и т.д., но без суда и следствия допрашивает и казнит только ИГИЛ и Россия. После этого весь мир должен поставить точку, кто настоящие террористы", – добавил политтехнолог.

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