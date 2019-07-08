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      Німеччина зробила заяву щодо України та "Північного потоку-2"

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      Німеччина зробила заяву щодо України та "Північного потоку-2"
      Німеччина зробила заяву щодо України та "Північного потоку-2" / hromadske.ua

      Німеччина вважає, що "Північний потік-2" необхідний для країни. Однак у ФРН виступають за збереження транзиту газу через територію України.

      Міністр економіки ФРН Петер Альтмайер в інтерв'ю виданню Bild розповів, що "Північний потік-2" не зробить Берлін залежним від Москви, а лише принесе економічну вигоду для Німеччини.

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      За його словами, Німеччина приділяє значну увагу будівництву терміналів, призначених для прийому сланцевого газу з США.

      Ми не робимо себе залежними від РФ. Мова йде про скорочення маршрутів постачання і створення нових структур поставки, оскільки в наступні роки наша потреба в газі істотно зросте,
      – зазначив міністр.

      Альтмайер додав, що з виходом з вугільного і атомного потоків ФРН буде покладатися на більшу кількість газових електростанцій протягом перехідного періоду.

      Ми рішуче виступаємо за те, щоб газотранспорт через Україну зберігався,
      – підтвердив міністр економіки.

      Компанія-оператор Nord Stream 2 AG відкликала свою заявку на прокладку газопроводу "Північний потік-2" через територіальні води Данії, бо країна "не продемонстрував жодних ознак до прийняття рішення".

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      Чому "Північний потік-2" небезпечний для України?Це – друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярди доларів.

      маршрут
      Маршрут "Північного потоку-2": карта

      Починається цей газопровід у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією. Закінчується він у німецькому Ґрейсфальді. Проти будівництва газопроводу вже висловилися Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія.

      Тим часом Європарламент схвалив оновлену газову директиву ЄС. Вона поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема "Північний потік-2".

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Північний потік-2 Газ
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