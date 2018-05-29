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ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Нові свідчення про причетність Росії до збиття МН-17 спричинять продовження санкцій, – політолог

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Розслідування по збитому Росією
Розслідування по збитому Росією "Боїнгу-777" стане додатковим важелем / 24 Канал

Росія не визнаватиме результатів розслідування міжнародної групи по збитому "Боїнгу-777". І винних теж не видасть. Але ці результати можуть істотно вплинути на рішення щодо продовження санкцій ЄС проти РФ.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Як розповідає політолог, наступна фаза розслідування – встановлення конкретних винних, частина яких уже відома (зокрема, мова про командира 53-ї бригади збройних сил Росії Сергія Мучкаєва, до якої приписаний Бук, з якого збили літак, а також Сергія Дубинського із позивним "Хмурий" – "24"). Фесенко зауважує, що треба уважно стежити за розслідуванням спільноти Bellingcat і за заявами СБУ, серед яких з'являються деталі, які, якщо підтверджуються, стають частиною матеріалів міжнародної групи.

Експерт вважає, що в другій половині 2018 року ми побачимо наступну частину розслідування. Потім постане питання, де, як і в якій формі пройде міжнародний суд, так як Росія не визнає результати розслідування.

Проміжні результати розслідування вже зараз можуть вплинути на продовження санкцій ЄС, рішення про що прийматиметься в кінці червня на саміті. Емоційно і політично на тлі того, що підтверджується пряма участь Росії у військових діях проти України і причетність РФ до трагедії зі збитим "Боїнгом", було б аморально скасовувати санкції,
– підкреслює Володимир Фесенко.

Фесенко також наголосив,. що розслідування по збитому боїнгу – ще одна довготриваюча конфліктна тема у відносинах між умовним Заходом і Росією.

Нагадаємо, представники об'єднаної слідчої групи з розслідування аварії літака "Боїнг-777" рейсу МН17 оприлюднили проміжні результати розслідування катастрофи авіасудна у небі над Донбасом. Дані слідчих підтверджують, що літак рейсу МН17 був збитий з установки "Бук", яка у липні 2014 року потрапила на окуповану територію Донбасу з території Росії. Після публікації даних розслідування про збиття "Боїнга 777" над Донбасом, в МЗС України заявили, що 12 червня держава скерує до Міжнародного суду ООН меморандум щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Що таке катастрофа MH17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Збитий "Боїнг 777" Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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