Головні новини 9 липня: Медведчук – під домашнім арештом, ім'я загиблого бійця на Донбасі

Медведчуку продовжили цілодобовий домашній арешт. Відоме ім'я загиблого на Донбаcі бійця – це 24-річний Євгеній Курасов. Володимир Зеленський підписав указ про призначення речником тележурналіста Сергія Никифорова. У Росії спалахнула масштабна пожежа. У Туреччині переймають досвід України й вже продають гарячу кукурудзу на пляжах. Такими були головні новини 9 липня.

Найважливіші новини України і світу за п'ятницю, 9 липня:

Медведчуку продовжили цілодобовий домашній арешт

Джерело: 24 канал

Печерський районний суд 9 липня продовжив запобіжний захід куму Путіна Віктору Медведчуку. Засідання під головуванням судді Сергія Вовка розпочалося напередодні й тривало приблизно 13 годин.

Запобіжний захід проросійському нардепу продовжили на 2 місяці, до 7 вересня.

Заяви прокурорів та захисту

Прокурори просили про це з огляду на те, що є ризики втечі та тиску на ймовірних співучасників, свідків.

Крім цього, вони застерігали про ймовірне переховування, знищення чи спотворення речових доказів. Водночас звернули увагу на те, що у справі ще не встановлені всі ймовірні учасники.

Натомість захист Медведчука заявляв, що ризики є необґрунтованими, й намагався скасувати цілодобовий домашній арешт. Там також апелювали до того, що такий запобіжний захід порушує право нардепа на працю. Рішення суду можна оскаржити протягом 5 днів.

Коротко про справу Медведчука

11 травня проросійському нардепу оголосили про підозру у державній зраді. За даними слідства, він "злив" Росії інформацію про місця дислокації Збройних сил України, а також вчинив замах на розграбування національних ресурсів в Криму.

13 травня політику обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Оскільки термін вже спливає, 8 липня суд обирає Медведчуку новий запобіжний захід.

Прокуратура клопотала про продовження цілодобового домашнього арешту. Через це під стінами Верховної Ради збиралися невдоволенні активісти. Вони вимагали, щоб нардепа взяли під варту.

Відоме ім'я загиблого на Донбаcі – це 24-річний Євгеній Курасов

Джерело: фейсбук 58 окремої мотопіхотної бригади

На Донбасі 8 липня загинув український військовий. Через бойовиків він отримав поранення несумісне із життям. Його смертельно вразила снайперська куля. Про непоправну втрату сповістили у мотопіхотній бригаді, в якій військовий служив.

9 липня стало відомо, що загиблий – 24-річний військовий Євгеній Курасов, який був родом із Сумщини.

Що відомо про бійця

Військовий загинув поблизу села Піски.

Поранення, які йому завдав снайпер, були несумісними із життям.

Загиблий Євгеній Курасов був заступником командира бойової машини, навідник-оператором механізованого взводу.

Народився Герой у селі Локня на Сумщині.

Вдома військовослужбовця чекала дружина з дитиною.

Доба на Донбасі: коротко

За добу 8 липня російські найманці 11 разів порушили режим припинення вогню.

Внаслідок обстрілів 1 боєць загинув, а ще 1 – отримав кульове поранення.

Його оперативно шпиталізували, стан здоров'я воїна задовільний.

Біля Опитного ворог обстрілював позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів, поблизу Новозванівки – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, неподалік Невельського та Причепилівки – з мінометів 120-го калібру.

Вранці 9 липня російські найманці станом вже встигли 4 рази порушити перемир'я.

Зеленський підписав указ про призначення речником Сергія Никифорова

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Джерело: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ про призначення нового прессекретаря. Відтепер цю посаду обійматиме тележурналіст Сергій Никифоров.

Юлія Мендель офіційно звільнена з посади речниці президента.

Сергій Никифоров 9 липня дав перший брифінг. Зокрема він заявив, що не повторюватиме так званих публічних "скандалів" своєї попередниці Юлії Мендель. А також, що "їздив у групі підтримки "95 кварталу".

Що відомо про Сергія Никифорова

Навчався у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Працював в Ліоні на міжнародне видання Euronews.

Досвід роботи у журналістиці у Никифорова чималий – приблизно 15 років.

Свою кар'єру у медіа він почав з К1 та "24 каналу". У 2011 році журналіст працював в арабомовному підрозділі каналу Euronews.

А вже за рік перейшов до головного офісу каналу та переїхав до Франції. Никифоров був в українській службі Euronews до її закриття у 2017 році.

Після 7 років життя у Франції Никифоров відгукнувся на пропозицію роботи на батьківщині.

Журналіст почав працювати на одному з телеканалів, що належить до медіахолдингу олігарха Ріната Ахметова.

Він одружений, має двох дітей: хлопчика та дівчинку. Старшого сина звати Марк. Він народився у 2017 році у Франції. Молодша донька з'явилася на світ не так давно – фото з нею Никифоров опублікував у червні 2020 року.

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У Росії спалахнула масштабна пожежа

Джерело: 74.ru

У Челябінській області Росії з 8 липня вирує масштабна лісова пожежа.

Вогонь спалахнув вночі 8 липня і не вгавав до ранку. Увечері наступного дня загальна площа пожеж у 3 районах Челябінської області складає близько 5 тисяч гектарів. Епіцентр у селищі Джабик, звідти вже евакуювали 60 осіб у школу сусіднього селища.

Станом на 9 липня, відомо:

Вогонь перекинувся на село Запасне Карталинського району. Там пошкоджено 6 житлових будинків.

Повідомляється, що троє людей отримали опіки середньої тяжкості, їх забрали до лікарні.

На місці стихії працюють понад 300 рятувальників і 70 одиниць техніки. До ліквідації пожежі залучено авіацію — зокрема, літак ІЛ-74 МНС Росії.

Через небезпеку рятувальники обмежили проїзд у 7 населених пунктів. З 4 селищ проводять екстрену евакуацію. Автомобілістів попросили утриматися від поїздок Карталинським районом.

Очевидці у соцмережах діляться моторошними кадрами: селища охоплені вогнем, а будинки – зруйновані. Посеред згарища їздить автобус.

Автобус їде крізь охоплене вогнем селище у Челябінській області: дивіться відео

У Туреччині вже продають гарячу кукурудзу на пляжах

Джерело: телеграм "Украина в шоке"

Українські пляжі відомі тим, що людям постійно пропонують купити гарячу кукурудзу, медову баклаву чи пиріжки. Такий досвід тепер перейняли й інші країни.

Українка в Туреччині зняла відео, на якому показала, як у Анталії продають кукурудзу.

До речі, там кукурудзу продають дешевше, ніж на українських курортах. В Туреччині туристи можуть придбати 1 кукурудзу за 1 долар.

На турецькому пляжі продають кукурудзу: дивіться відео

До речі, українці у коментарях обурились тим, що ціна в Україні дорожча. Один з користувачів зазначив, що така практика в Анталії – вже не перший рік. Також оцінили і доброзичливість усміхненого продавця.

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