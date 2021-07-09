Головні новини 9 липня: Медведчук – під домашнім арештом, ім'я загиблого бійця на Донбасі
Джерело:24 канал
Медведчуку продовжили цілодобовий домашній арешт. Відоме ім'я загиблого на Донбаcі бійця – це 24-річний Євгеній Курасов. Володимир Зеленський підписав указ про призначення речником тележурналіста Сергія Никифорова. У Росії спалахнула масштабна пожежа. У Туреччині переймають досвід України й вже продають гарячу кукурудзу на пляжах. Такими були головні новини 9 липня.
Найважливіші новини України і світу за п'ятницю, 9 липня:
Медведчуку продовжили цілодобовий домашній арешт
Джерело: 24 канал
Печерський районний суд 9 липня продовжив запобіжний захід куму Путіна Віктору Медведчуку. Засідання під головуванням судді Сергія Вовка розпочалося напередодні й тривало приблизно 13 годин.
Запобіжний захід проросійському нардепу продовжили на 2 місяці, до 7 вересня.
Заяви прокурорів та захисту
- Прокурори просили про це з огляду на те, що є ризики втечі та тиску на ймовірних співучасників, свідків.
- Крім цього, вони застерігали про ймовірне переховування, знищення чи спотворення речових доказів. Водночас звернули увагу на те, що у справі ще не встановлені всі ймовірні учасники.
- Натомість захист Медведчука заявляв, що ризики є необґрунтованими, й намагався скасувати цілодобовий домашній арешт. Там також апелювали до того, що такий запобіжний захід порушує право нардепа на працю. Рішення суду можна оскаржити протягом 5 днів.
Коротко про справу Медведчука
- 11 травня проросійському нардепу оголосили про підозру у державній зраді. За даними слідства, він "злив" Росії інформацію про місця дислокації Збройних сил України, а також вчинив замах на розграбування національних ресурсів в Криму.
- 13 травня політику обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Оскільки термін вже спливає, 8 липня суд обирає Медведчуку новий запобіжний захід.
- Прокуратура клопотала про продовження цілодобового домашнього арешту. Через це під стінами Верховної Ради збиралися невдоволенні активісти. Вони вимагали, щоб нардепа взяли під варту.
Відоме ім'я загиблого на Донбаcі – це 24-річний Євгеній Курасов
Джерело: фейсбук 58 окремої мотопіхотної бригади
На Донбасі 8 липня загинув український військовий. Через бойовиків він отримав поранення несумісне із життям. Його смертельно вразила снайперська куля. Про непоправну втрату сповістили у мотопіхотній бригаді, в якій військовий служив.
9 липня стало відомо, що загиблий – 24-річний військовий Євгеній Курасов, який був родом із Сумщини.
Що відомо про бійця
- Військовий загинув поблизу села Піски.
- Поранення, які йому завдав снайпер, були несумісними із життям.
- Загиблий Євгеній Курасов був заступником командира бойової машини, навідник-оператором механізованого взводу.
- Народився Герой у селі Локня на Сумщині.
- Вдома військовослужбовця чекала дружина з дитиною.
Доба на Донбасі: коротко
- За добу 8 липня російські найманці 11 разів порушили режим припинення вогню.
- Внаслідок обстрілів 1 боєць загинув, а ще 1 – отримав кульове поранення.
- Його оперативно шпиталізували, стан здоров'я воїна задовільний.
- Біля Опитного ворог обстрілював позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів, поблизу Новозванівки – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, неподалік Невельського та Причепилівки – з мінометів 120-го калібру.
- Вранці 9 липня російські найманці станом вже встигли 4 рази порушити перемир'я.
Зеленський підписав указ про призначення речником Сергія Никифорова
Джерело: Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ про призначення нового прессекретаря. Відтепер цю посаду обійматиме тележурналіст Сергій Никифоров.
Юлія Мендель офіційно звільнена з посади речниці президента.
Сергій Никифоров 9 липня дав перший брифінг. Зокрема він заявив, що не повторюватиме так званих публічних "скандалів" своєї попередниці Юлії Мендель. А також, що "їздив у групі підтримки "95 кварталу".
Що відомо про Сергія Никифорова
- Навчався у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Працював в Ліоні на міжнародне видання Euronews.
- Досвід роботи у журналістиці у Никифорова чималий – приблизно 15 років.
- Свою кар'єру у медіа він почав з К1 та "24 каналу". У 2011 році журналіст працював в арабомовному підрозділі каналу Euronews.
- А вже за рік перейшов до головного офісу каналу та переїхав до Франції. Никифоров був в українській службі Euronews до її закриття у 2017 році.
- Після 7 років життя у Франції Никифоров відгукнувся на пропозицію роботи на батьківщині.
- Журналіст почав працювати на одному з телеканалів, що належить до медіахолдингу олігарха Ріната Ахметова.
Він одружений, має двох дітей: хлопчика та дівчинку. Старшого сина звати Марк. Він народився у 2017 році у Франції. Молодша донька з'явилася на світ не так давно – фото з нею Никифоров опублікував у червні 2020 року.Зверніть увагу! Навесні цього року Юлія Мендель заявила, що йде з посади прессекретаря глави держави. В Офісі Президента пояснили, що однією з причини відставки журналістки став " божевільний хейт". Та вона лишається в ОП. Наразі Мендель у відпустці. Коли вона повернеться, то обійме посаду позаштатної радниці Андрія Єрмака.
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У Росії спалахнула масштабна пожежа
Джерело: 74.ru
У Челябінській області Росії з 8 липня вирує масштабна лісова пожежа.
Вогонь спалахнув вночі 8 липня і не вгавав до ранку. Увечері наступного дня загальна площа пожеж у 3 районах Челябінської області складає близько 5 тисяч гектарів. Епіцентр у селищі Джабик, звідти вже евакуювали 60 осіб у школу сусіднього селища.
Станом на 9 липня, відомо:
- Вогонь перекинувся на село Запасне Карталинського району. Там пошкоджено 6 житлових будинків.
- Повідомляється, що троє людей отримали опіки середньої тяжкості, їх забрали до лікарні.
На місці стихії працюють понад 300 рятувальників і 70 одиниць техніки. До ліквідації пожежі залучено авіацію — зокрема, літак ІЛ-74 МНС Росії.
Через небезпеку рятувальники обмежили проїзд у 7 населених пунктів. З 4 селищ проводять екстрену евакуацію. Автомобілістів попросили утриматися від поїздок Карталинським районом.
Очевидці у соцмережах діляться моторошними кадрами: селища охоплені вогнем, а будинки – зруйновані. Посеред згарища їздить автобус.
Автобус їде крізь охоплене вогнем селище у Челябінській області: дивіться відео
У Туреччині вже продають гарячу кукурудзу на пляжах
Джерело: телеграм "Украина в шоке"
Українські пляжі відомі тим, що людям постійно пропонують купити гарячу кукурудзу, медову баклаву чи пиріжки. Такий досвід тепер перейняли й інші країни.
Українка в Туреччині зняла відео, на якому показала, як у Анталії продають кукурудзу.
До речі, там кукурудзу продають дешевше, ніж на українських курортах. В Туреччині туристи можуть придбати 1 кукурудзу за 1 долар.
На турецькому пляжі продають кукурудзу: дивіться відео
До речі, українці у коментарях обурились тим, що ціна в Україні дорожча. Один з користувачів зазначив, що така практика в Анталії – вже не перший рік. Також оцінили і доброзичливість усміхненого продавця.
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