Мовиться про проросійський телеканал "НАШ", проросійські сайти Шарія, "Вести" і "Страна". А також – про олігархічні медіа Ріната Ахметова та Петра Порошенка.

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Це не просто підтримка від пов'язаних з Росією та проросійськими олігархами медіа. Це – справжня політична кампанія, скерована на неконфліктну до Кремля аудиторію та людей, які розчарувалися в команді Володимира Зеленського.

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Телеканали Порошенка

Зі згаданої групи виділяються медіа 5 президента України. Телеканали, які вже не належать Петрові Порошенку, часто ретранслюють думки проросійських політиків.



Телеканали Петра Порошенка ретранслюють думки проросійських політиків / Фото Getty Images

Сам політик активно підтримує Разумкова, який охоче критикує їхнього спільного суперника – Зеленського.

Із такої медіапідтримки можна зробити висновок, що ексспікер уособлюватиме близький до проросійського курс в публічній політиці.

Навіть зараз в соціальних мережах Разумкова неможливо знайти якісь справедливо негативні вислови щодо Москви. Ексглава парламенту також не голосував за блокування медіа Медведчука.

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Блокування каналу Мураєва

Водночас проросійські медіа в Україні зазнали неочікуваного удару. Телеканал "НАШ" Євгенія Мураєва частково заблокували на ютубі.

Довідка. На телеканал "НАШ" часто запрошують одіозних гостей у якості експертів. В ефірі систематично лунають антиукраїнські заклики. Нацрада з питань телебачення часто перевіряла та штрафувала ресурс.

Це сталося не через чергове рішення Ради нацбезпеки. Усе – через скарги щодо порушення авторських прав "Укркінохроніки", студії "Укртелефільм" та режисера Андрія Приймаченка.



Проросійський телеканал заблокували в ютубі / Фото каналу "НАШ"

За словами Приймаченка, тепер профіль телеканалу "НАШ" можуть повністю видалити з ютубу.

Зараз український сегмент соціальних мереж YouTube, Facebook та Google модерують з Росії. Відтак активні громадяни створили петицію до президента, щоб змінити ситуацію та відкрити відповідні офіси в Україні.

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Ініціатива зібрала вже понад 9 тисяч електронних підписів із необхідних 25 тисяч. Усі можуть долучитися до звернення, якщо хочуть, аби модерація інформаційного простору не шкодила Україні.

Це зменшить вплив Росії та сприятиме розвитку українських креативних індустрій.