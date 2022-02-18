Найчастіше серед публікацій російській владі закидають обстріли дитсадка й школи, які відбулися на Донбасі 17 лютого. Звичайних росіян натомість звинувачують у посібництві через те, що вони закривають на це очі.

Варто знати Цинічні обстріли дитсадка та ліцею: все, що відомо про загострення на Донбасі

#Нюдсочетверг

Класно коли град прилітає не у ваш двір, можна і подрочити, правда?

– запитує один з перших дописів з хештегом.

У другій половині дня 17 лютого – саме тоді, коли почалося чи не найбільше за останні декілька років загострення на Донбасі – хештег набуває популярності.

Схоже, українців роздратувала не так підступність ворожих військових, які обстріляли дитсадок і школу (вже бачили таке за 8 років), як сліпе мовчання звичайних росіян.

Увесь цей час, поки Росія веде війну з Україною, частина росіян її підтримують. Інші – ховають голову в пісок, кажучи, що не можуть з цим нічого зробити, адже не вони посилають військових, а російська влада.

Та чи є вагомим виправданням звичайне мовчання, коли обрана тобою влада за сплачені тобою податки посилає твоїх співгромадян вбивати людей у сусідній країні, з якою вас пов'язують сотні років історичних переплетінь? Саме цього питання й стосується флешмоб #Нюдсочетверг.

Ось лише частина з публікацій на цю тему:

"Росіянин, дивись на цицьки. Не потрібно ходити на антивоєнні протести. Це всього лише обстріляна за твої гроші українська школа";

"І поки ви летітимете у свій Єгипет відпочивати в all-inclusive, ваш "Боїнг" ніхто з "Бука" не йо*не, бо тільки ви так вмієте з чужими літаками";

"Класно що ваші аеропорти відкриті і працюють, а не розстріляні вщент. Можна й под**чити, правда?";

"Поки ви тут др**ите і жопи фоткаєте, ваші співгромадяни руйнують мої міста. Вам ок?";

"Діти, які були у цьому садочку, тепер просто б***ь скалічені. Завдяки вам і тому, що ви ні**я не робите. Не тому, що вам холодно з йоршиками постояти на протесті, а тому, що вам по**й".

Загострення на фронті 17 лютого