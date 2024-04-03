Повідомлялося, що виходити збирати сміття нібито мали працівники мерії. Проте, як розповів 24 Каналу російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, брудні вулиці – це лише одна з проблем, яка чекає Росію після таких рішень.

До теми Джихад режиму Путіна: хто такі ІДІЛ-К, чому влаштували масову страту росіян і як діятимуть далі

Чим обернеться для росіян боротьба з мігрантами

Сміттєвий колапс – це лише один із наслідків, бо зрозуміло, що для професійного прибирання сміття, тобто для того, щоб росіяни ставали двірниками, треба суттєво підвищити оплату цієї праці. Але це ніяк не входить в бюджети місцевих органів влади.

За словами Яковенка, другим наслідком такої боротьби з мігрантами стануть проблеми у будівельній галузі. Адже мігранти масово працюють на будівництвах і складають суттєву частину трудових ресурсів Росії у цій сфері.

Якщо в результаті розпалювання ксенофобії, мігрантів висилатимуть з такою інтенсивністю, як ми це бачимо, або вони виїжджатимуть самі, бо їх будуть "пресувати" з безглуздою звірячою жорстокістю, тоді станеться ще й будівельний колапс,

– наголосив російський опозиційний журналіст.

Своєю чергою це призведе до суттєвого зростання цін на житло. Крім цього, варто очікувати проблем у побутовому обслуговуванні, громадському харчуванні й так далі. Відтак ми побачимо різке подорожчання життя в Росії. Але російській владі на все це абсолютно байдуже.

Однак такі події не зачеплять військову сферу, бо там зарплати досить високі. Тому, найімовірніше, весь удар прийме цивільний сектор, який забезпечує рівень життя росіян.

Що відбувається в Росії: актуальні новини