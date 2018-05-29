21:20
29 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
26°C 13°C
  • середа
    27°C 11°C
  • четвер
    30°C 17°C
  • п'ятниця
    21°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

Обстріл Залізного, під час якого загинула школярка, розслідують як теракт, – ГПУ

52 Читать новость на русском
Речниця генерального прокурора повідомила про хід розслідування справи
Речниця генерального прокурора повідомила про хід розслідування справи / racurs.ua

Прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган розповіла про перебіг розслідування обстрілу Залізного, під час якого загинула 15-річна школярка Дар'я Каземирова.

Про це речниця прокурора повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Посольство США відреагувало на загибель школярки на Донбасі: Росія має відвести озброєння

В ході досудового розслідування встановлено, що 28 травня об 11:40 членами терористичної організації "ДНР" з міста Горлівка Донецької області було здійснено обстріл населеного пункту Залізне Торецького району. В результаті розриву одного снаряду загинула неповнолітня особа. Слідство здобуло переконливі докази, які вказують на вчинення терористичного акту з боку членів терористичної організації "ДНР",
– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, Сарган навела докази того, що обстріл влаштували проросійські бойовики з боку Горлівки.

Так, найближчі позиції членів терористичної організації "ДНР" розташовані на териконах на відстані 3,6 кілометрів від місця події та на териконі шахти "Гагаріна" на відстані 3,4 кілометри від місця події.

"Допитані в ході досудового розслідування сусіди та рідні загиблої показали, що звуку пострілу не чули, що свідчить про те, що постріл було здійснено із значної відстані", – зазначила Сарган.

Крім того, згідно протоколу огляду місця події, воронка від вибуху має еліпсоїдну форму та витягнута у напрямку польоту снаряду. Це вказує на те, що постріл було здійснено з території, прилеглої до шахти "Гагаріна", яка розташована на підконтрольній російськими окупаційними силами території.

Нагадаємо, у понеділок, 28 травня, в окупованому селищі Залізне поблизу Торецька внаслідок влучання снаряду проросійських бойовиків загинула 15-річна дівчинка Дар'я Каземирова. Зовсім нещодавно, 25 травня, вона відсвяткувала свій день народження.

Теги: Новини України Новини політики ГПУ Війна на Донбасі Жертви Діти
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чи зросла економіка країни за обіцянками Гройсмана
сьогодні, 21:00 Чи зросла економіка країни за обіцянками Гройсмана
Роман Семенуха 96
Готівковий курс валют 29 травня: євро обвалився ще більше
сьогодні, 19:30 Готівковий курс валют 29 травня: євро обвалився ще більше
503
Чим Україна Європу
сьогодні, 20:02 Чим Україна Європу "годує": перемоги українського експорту
Яніна Ткачук 699
Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни
сьогодні, 17:01 Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни
Олексій Чибісов 925
5 суперідей для червневого відпочинку в Україні
сьогодні, 16:04 5 суперідей для червневого відпочинку в Україні
Настя Сукач 625
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук