Обстріл Залізного, під час якого загинула школярка, розслідують як теракт, – ГПУ

Прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган розповіла про перебіг розслідування обстрілу Залізного, під час якого загинула 15-річна школярка Дар'я Каземирова.

Про це речниця прокурора повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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В ході досудового розслідування встановлено, що 28 травня об 11:40 членами терористичної організації "ДНР" з міста Горлівка Донецької області було здійснено обстріл населеного пункту Залізне Торецького району. В результаті розриву одного снаряду загинула неповнолітня особа. Слідство здобуло переконливі докази, які вказують на вчинення терористичного акту з боку членів терористичної організації "ДНР",

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, Сарган навела докази того, що обстріл влаштували проросійські бойовики з боку Горлівки.

Так, найближчі позиції членів терористичної організації "ДНР" розташовані на териконах на відстані 3,6 кілометрів від місця події та на териконі шахти "Гагаріна" на відстані 3,4 кілометри від місця події.

"Допитані в ході досудового розслідування сусіди та рідні загиблої показали, що звуку пострілу не чули, що свідчить про те, що постріл було здійснено із значної відстані", – зазначила Сарган.

Крім того, згідно протоколу огляду місця події, воронка від вибуху має еліпсоїдну форму та витягнута у напрямку польоту снаряду. Це вказує на те, що постріл було здійснено з території, прилеглої до шахти "Гагаріна", яка розташована на підконтрольній російськими окупаційними силами території.

Нагадаємо, у понеділок, 28 травня, в окупованому селищі Залізне поблизу Торецька внаслідок влучання снаряду проросійських бойовиків загинула 15-річна дівчинка Дар'я Каземирова. Зовсім нещодавно, 25 травня, вона відсвяткувала свій день народження.