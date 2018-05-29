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Посольство США відреагувало на загибель школярки на Донбасі: Росія має відвести озброєння

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У відомстві зазначили: через війну Росії проти України продовжують гинути люди
У відомстві зазначили: через війну Росії проти України продовжують гинути люди / фото з соціальних мереж

Посольство США в Україні закликало Росію відвести озброєння згідно Мінських домовленостей після трагічної смерті 15-річної школярки поблизу Торецька.

Про це представники дипустанови повідомили на офіційній сторінці у Twitter.

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Через війну Росії проти України продовжують гинути мирні люди – так вчора через безладний обстріл загинула на подвір’ї у своєї бабусі Дар’я Каземирова, котрій щойно виповнилось 15 років. Росія повинна відвести озброєння і виконувати Мінські домовленості,
– йдеться у повідомленні.

Додамо, що 15-річна школярка Дар'я була справжньою українською патріоткою. Зокрема, на своїй сторінці у Facebook дівчинка публікувала фото із національною символікою.

Нагадаємо, у понеділок, 28 травня, в окупованому селищі Залізне поблизу Торецька внаслідок влучання снаряду проросійських бойовиків загинула 15-річна дівчинка Дар'я Каземирова. Зовсім нещодавно, 25 травня, вона відсвяткувала свій день народження.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Жертви Діти Неповнолітні
Джерело: 24 канал
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