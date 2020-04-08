Об'їзд Москви з іконою та арешт Ісуса: Росія почала "священну" війну з COVID-19

Російський патріарх Кирило Гундяєв вирішив оголосити "священну" війну коронавірусу. Для цього забрався в свій модний броньований Mercedes, прихопив з собою старовинну ікону і поїхав навколо Москви.

При этом он запивал молитву "Во спасение града от мора" французской минеральной водой класса люкс. С такой мощной иконой в салоне лимузина патриарх решил не пристегиваться, что тут же вызвало повышенное внимание со стороны части верующих.

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Они настучали на Кирилла в полицию за нарушение прав дорожного движения. Однако полиция первосвященником заниматься не стала, поскольку у нее появилась намного более интересная цель – сам Иисус.

господи как перестать кричать КАК (просто тупо едет машина с иконой по МКАДу и МОЛИТВА бегущей строкой) pic.twitter.com/qfeb7Sz4iB — Liza Fokht (@lizafoht) April 3, 2020

Молитвы Кирилла дали весьма неожиданный результат. На следующий день группа полицейских, болтающихся без дела в районе Патриарших прудов, задержала местного жителя, который выгуливал собаку.

По мнению ментов, собаковод слишком долго находился на улице со своим другом и нарушал режим самоизоляции. Они подошли к нему и потребовали представиться. Тот ответил, что его зовут Иисус, фамилия – Воробьев.

Менты ему не поверили и потребовали, чтобы он поехал с ними в отделение. Иисус отказался, так как не мог оставить свою собаку на улице без присмотра. Полицаи тут же пустили в ход кулаки и дубинки, силой запихали Иисуса в свой бобик и увезли в полицию.

Собака Платон, оставшись без присмотра Иисуса, в тяжелых чувствах сам направился домой, где ему открыла дверь жена арестованного. Тем временем Иисуса, задержанного на Патриарших, доставили в отделение полиции, где его оформил дежурный по фамилии Берлюс.



Иисус Воробьев у Пресненского районного суда / Фото РИА Новости

Обо всей этой истории мировая общественность узнала благодаря еще одной местной жительнице. Снежана Майская случайно стала свидетелем того, как злобные полицаи безо всякого повода разлучили Иисуса с Платоном и бросили последнего в полном одиночестве.

Она написала в соцсетях, что менты совсем озверели и повели себя с собакой и ее хозяином совсем бесчеловечно. Ценители творчества киевлянина Михаила Булгакова оценят ситуацию.

После молитвы жадного и властолюбивого первосвященника злобные оккупанты арестовали Иисуса, разлучили его с Платоном и отдали в руки неверующего Берлюса. Причем случилось это все в месяце Нисане на Патриарших прудах.

Задокументировала все это Снежана Майская, что только добавляет в эту историю красок. Если и бывают в мире какие-то знаки прихода в мир чего-то совсем нехорошего, то это, я думаю, один из них.

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"Роскосмос" против США

Российская национальная космическая корпорация "Роскосмос" обвинила США в подготовке захвата и оккупации других планет. К такому выводу руководство "Роскосмоса" пришло после ознакомления с недавним указом Дональда Трампа на эту тему.

Справка. В этом документе сказано, что США берут на себя право по изучению, добыче и использованию ресурсов Луны, а также других небесных тел.

При этом руководителей российской корпорации очень задело, что в трамповском указе Россия никак не упомянута. Там нет и намека на желание кооперации с другими странами в деле освоения ресурсов космоса. Как объявили в Роскосмосе: "Это не настраивает на сотрудничество".

Заместитель главы российской корпорации Сергей Савельев объявил, что указ президента Трампа "является попыткой экспроприации космического пространства". Как технически можно захватить бесконечность, он не пояснил.

Но добавил, что речь идет о фактическом захвате американцами других планет. "В истории уже были примеры, когда одна страна начала захватывать территории в своих интересах. И все помнят, что из этого вышло".

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Мне почему-то кажется, что Савельев тут говорил не об оккупации Россией Крыма и Донбасса, а о какой-то иной стране и иной оккупации.

Возможно, речь идет о том, как давным-давно в далекой-далекой галактике войска межгалактической Торговой Федерации захватили планету Набу, что в последствии привело к большим неприятностям для самой этой федерации. Но, может быть, Савельев и о чем-то другом говорил.

В любом случае, у меня очень большие сомнения, что Трамп прислушается к мнению замглавы Роскосмоса и отменит свой указ.



Американский президент Дональд Трамп / Фото Vox

Написал в нем Трамп, что граждане США и американские компании получают право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космосе в соответствии с действующим законодательством.

При этом США готовы считать космос и все, что в нем находится, не общественным достоянием, а пространством для деятельности человека – в том числе для коммерческой деятельности.

США также не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генассамблеи ООН в 1979 году. Согласно ему, исследование естественного спутника Земли становится достоянием человечества и проводится в интересах всех стран.

Тут есть важное уточнение. Американская космическая программа предусматривает возвращение человека на Луну до 2024 года. Как ожидается, в рамках проекта "Артемида" первой за полвека туда отправится женщина.

Кроме того, США уже начали подготовку к строительству лунной орбитальной станции Lunar Orbital Patform – Gateway. Пару недель назад компания Space-X Илона Маска выиграла право отправлять к этой станции элементы конструкции, а также снабжать ее всем необходимым.

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Ожидается, что LOP G будет построена в ближайшие годы. Она станет постоянно действующей перевалочной базой на пути к Луне. Именно оттуда, а не с Земли, в перспективе будут стартовать многоразовые корабли с людьми к Луне.

Благодаря наличию этой базы снабжение колонии на поверхности нашего естественного спутника должно быть намного проще, безопаснее и дешевле, чем просто отправка туда космических кораблей с Земли.

Тем временем на самой Луне люди смогут добывать полезные ископаемые и строить из них все более обширные и современные колонии и заводы. А эти колонии и заводы, в свою очередь, смогут уже самостоятельно выпускать огромные космически корабли для межпланетных перелетов.

Судя по тому, как развиваются события сейчас, эти корабли будут американскими и китайскими, но никак не российскими.

Правовой статус космического пространства: что известно?Космическое пространство открыто для исследования и использования всеми государствами. Оно считается общим наследием человечества. В отношении его действует запрет национального присвоения (в отличие от воздушного пространства над территорией государства, в отношении которого государство имеет полный и исключительный суверенитет).



Космическое пространство частично демилитаризовано — запрещено выводить на околоземные орбиты или иным образом размещать в космосе ядерное оружие и другие виды оружия массового уничтожения.

Кстати, вы же помните? 20 декабря прошлого года Дональд Трамп распорядился создать американские космические войска. По сути дела, боевой космический флот для защиты интересов США от клоунов, типа Савельева и его начальника – Владимира Путина.

В связи с этим я могу посоветовать Роскосмосу перестать жаловаться на американского президента, и обратиться к патриарху Московскому Кириллу. Может быть, он чем-то сумеет помочь. Тем более, что у Кирилла этого уже есть опыт решения сложных научных задач.